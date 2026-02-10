Posipa li se tko pepelom nakon nesuglasica u grčkoj vili: 'Jesam li pretjerala?'

Divlje ruže unijele su nemir u vilu u kojoj borave kandidatkinje 'Gospodina Savršenog'. Nakon što su im spojevi preoteti, ono što se isprva činilo sportskim prihvaćanjem, pretvorilo se u burnu raspravu među djevojkama. Ali, daleko od očiju i ušiju Gospode Savršenih.

Foto: Rtl

Ne slažu se svi s Mašinom reakcijom: 'Mogla je nasamo iskomentirati'

"Jesam li pretjerala? Možda sam bila malo gruba kada sam rekla 'očajnički', iako ja to mislim, ali možda su postojale bolje riječi za to", pita Maša svoje cimerice.

"To je i dalje tvoj stav i mišljenje", kaže joj Soraya.

"Mogla je nasamo iskomentirati da to smatra očajničkim potezom, a ne ispred svih nas", misli Veselka da su te Mašine riječi bilo ponižavajuće i degradirajuće.

Foto: Rtl

Novu epizodu 'Gospodina Savršenog' gledajte tjedan dana prije svih na platformi Voyo. Od ponedjeljka do četvrtka, 'Gospodina Savršenog' pratite od 21.15 na RTL-u.