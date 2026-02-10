FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAKON BURE /

Posipa li se tko pepelom nakon nesuglasica u grčkoj vili: 'Jesam li pretjerala?'

Posipa li se tko pepelom nakon nesuglasica u grčkoj vili: 'Jesam li pretjerala?'
×
Foto: Rtl

'Gospodina Savršenog' gledajte na Voyo, tjedan dana prije prikazivanja na TV-u

10.2.2026.
17:30
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Divlje ruže unijele su nemir u vilu u kojoj borave kandidatkinje 'Gospodina Savršenog'. Nakon što su im spojevi preoteti, ono što se isprva činilo sportskim prihvaćanjem, pretvorilo se u burnu raspravu među djevojkama. Ali, daleko od očiju i ušiju Gospode Savršenih. 

Posipa li se tko pepelom nakon nesuglasica u grčkoj vili: 'Jesam li pretjerala?'
Foto: Rtl

Ne slažu se svi s Mašinom reakcijom: 'Mogla je nasamo iskomentirati'

"Jesam li pretjerala? Možda sam bila malo gruba kada sam rekla 'očajnički', iako ja to mislim, ali možda su postojale bolje riječi za to", pita Maša svoje cimerice. 

"To je i dalje tvoj stav i mišljenje", kaže joj Soraya. 

"Mogla je nasamo iskomentirati da to smatra očajničkim potezom, a ne ispred svih nas", misli Veselka da su te Mašine riječi bilo ponižavajuće i degradirajuće. 

Posipa li se tko pepelom nakon nesuglasica u grčkoj vili: 'Jesam li pretjerala?'
Foto: Rtl

Novu epizodu 'Gospodina Savršenog' gledajte tjedan dana prije svih na platformi Voyo. Od ponedjeljka do četvrtka, 'Gospodina Savršenog' pratite od 21.15 na RTL-u.

Gospodin SavrseniGospodin Savršeni 2026VoyoNova SezonaPetar RašićKarlo GodecMarko Vargek
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx