Afton McKeith /

Znate li tko je bila prva djevojka Brooklyna Beckhama? Pogledajte u čemu je prošetala Londonom

Znate li tko je bila prva djevojka Brooklyna Beckhama? Pogledajte u čemu je prošetala Londonom
Foto: Mattpapz/backgrid/backgrid Uk/profimedia

Nakon što je Brooklyn Beckham početkom godine objavio šokantno pismo u kojem je optužio roditelje, McKeith mu je stala u obranu

10.2.2026.
20:46
Hot.hr
Mattpapz/backgrid/backgrid Uk/profimedia
Afton McKeith-Magaziner (25) britansko-američka je glumica, pjevačica i fitness trenerica, no javnosti je najpoznatija kao kći slavne škotske nutricionistice i TV ličnosti Gillian McKeith. Ipak, veza s najstarijim sinom Beckhamovih neizbježno ju je stavila pod svjetla reflektora.

Modni izričaj uoči Dana zaljubljenih

McKeith je privukla pažnju svojim ekscentričnim modnim izdanjem u Londonu. Nosila je lateks komplet: crveni korzet i minicu s motivom crvenih srca, prigodno za nadolazeće Valentinovo. Iako je kombinacija odlično istaknula njezinu vitku liniju i duge noge, nije se doimala prikladnom za hladno londonsko vrijeme. 

Znate li tko je bila prva djevojka Brooklyna Beckhama? Pogledajte u čemu je prošetala Londonom
Foto: Mattpapz/backgrid/backgrid Uk/profimedia
Znate li tko je bila prva djevojka Brooklyna Beckhama? Pogledajte u čemu je prošetala Londonom
Foto: Mattpapz/backgrid/backgrid Uk/profimedia

Tinejdžerska romansa

Afton i Brooklyn Beckham (26) bili su u vezi tijekom 2017. godine, kada je njoj bilo tek sedamnaest godina. Njihova romansa, koja je potrajala oko osam mjeseci, završila je naglo i, po svemu sudeći, bolno za Afton. Izvori bliski paru tada su tvrdili da je Brooklyn inicirao prekid, što je Afton ostavilo slomljena srca. Njezina majka Gillian tada je za medije izjavila kako joj je "drago što je otišao" te da njezina kći ne bi trebala imati dečka do dvadeset pete godine.

Da prekid nije bio prijateljski, potvrdila je i sama Afton godinama kasnije, kada je na TikToku otkrila da je Brooklyn "najpoznatija osoba koja ju je ikad blokirala na Instagramu". Činilo se da je time priča zaključena, sve do nedavnog obiteljskog potresa u klanu Beckham.

Unatoč svemu, stala mu u obranu

Nakon što je Brooklyn Beckham početkom godine objavio šokantno pismo u kojem je optužio roditelje, Davida i Victoriju, za manipulaciju i kontrolu, javnost ne prestaje brujati o dubokim podjelama unutar najpoznatije britanske obitelji. U jeku medijske oluje, oglasila se i McKeith. 

Nakon što je Brooklyn javno progovorio o tome kako su roditelji pokušavali uništiti njegov brak s Nicolom Peltz (31) i kako je cijeli život patio od tjeskobe zbog pritiska da održi savršenu sliku obitelji, Afton je istupila u njegovu obranu. U izjavi za Daily Mail, potvrdila je njegove navode o tjeskobi, ali i otkrila zanimljiv detalj iz njihove veze.

Znate li tko je bila prva djevojka Brooklyna Beckhama? Pogledajte u čemu je prošetala Londonom
Foto: Zak Hussein/backgrid/backgrid Uk/profimedia

Tvrdila je kako su paparazzi tijekom 2017. uvijek nepogrešivo znali njihovu točnu lokaciju i planove. Time je sugerirala da je netko iz Brooklynove blizine, vjerojatno tim njegovih roditelja, redovito dojavljivao informacije medijima kako bi se kontrolirao narativ i održavala stalna prisutnost "brenda Beckham" u javnosti. Prema njezinim riječima, Brooklyn se već tada osjećao kao da roditelji više brinu o imidžu nego o njegovoj dobrobiti. 

 

Brooklyn BeckhamNicola PeltzTinejdžeriVezaBivša Djevojka
