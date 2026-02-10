Jeziva otkrića o muškarcu koji je ubio hrvatskog umjetnika: Pronađena puška s prigušivačem

Nakon što je prije nekoliko dana ubojstvo hrvatskog karikaturista potreslo Međimurje, otvorilo se pitanje ilegalnog oružja, ali i sudskih presuda.

Jer ubojica iz Međimurja već je imao dvije presude za prijetnju ubojstvom, ali i za ilegalno oružje - i oba je puta dobio uvjetnu osudu pod opravdanjem kako se radi o neosuđivanoj osobi.

Četiri dana nakon ubojstva karikaturista Damira Novaka postavlja se pitanje zašto je njegov ubojica, Dragutin Srnec, uopće bio na slobodi. Iz dostupnih sudskih odluka vidljivo je da je ranije prijetio Novaku te da je kasnije uhvaćen i s ilegalnim oružjem, ali je oba puta dobio uvjetnu kaznu.

Pronađena puška s prigušivačem

Srnec je Novaku prijetio još 2022. godine. Tada je proglašen krivim i, prema prijedlogu tužiteljstva, osuđen na 10 mjeseci zatvora, ali uvjetno, s rokom kušnje od dvije godine.

Tri godine kasnije Srnec je ponovno završio pred sudom – ovaj put jer je kod njega pronađena puška ručne izrade, s montiranom optikom i prigušivačem, te veća količina streljiva. I tada je dobio uvjetnu kaznu, godinu dana zatvora s rokom kušnje od dvije godine. Na sudu je priznao djelo, izrazio žaljenje i zatražio da mu se u obzir uzme loše zdravstveno stanje. Sud je taj zahtjev prihvatio i uvrstio zdravstveno stanje među olakotne okolnosti.

U obrazloženju presude, Općinski sud u Čakovcu naveo je da smatra kako će se i kaznom izrečenom bez izvršenja, uz određeni rok kušnje, ostvariti svrha kažnjavanja. Po stajalištu suda, takva uvjetna osuda trebala je u dovoljnoj mjeri izraziti društvenu osudu počinitelja i utjecati na njega da ubuduće ne čini takva i slična kaznena djela te je ocijenjena primjerenom stupnju krivnje, pogibeljnosti djela i ličnosti optuženika.

Sud je, međutim, u obrazloženju naveo i da Srnec nije osuđivan, iako je na istom sudu dvije godine ranije već bio osuđen zbog prijetnji Novaku. Danas s Općinskog suda u Čakovcu nisu željeli davati izjave, već su medijima poslali presude za koje tvrde da "sve jasno pokazuju".

Zaplijene u Međimurju

Dok se o presudama ne očituju, policija na području Međimurja svakodnevno se bavi ilegalnim oružjem. Iz tamošnje policijske uprave navode da se s tim problemom bore stalno i da je zaplijenjeno oružje raznoliko. Prema podacima međimurske policije, svake godine oduzmu tridesetak komada oružja. Prošle godine zaplijenili su dvije automatske puške, razne repetirajuće i poluautomatske puške te brojne pištolje.

Glasnogovornik Policijske uprave međimurske Radovan Gačal ističe da je policiji najveći problem automatsko oružje. Naglašava da ga građani uopće ne smiju posjedovati te da uz svako oduzimanje takvog oružja obavezno ide i kaznena prijava protiv osobe koja ga je imala. Pojašnjava da je svako takvo oružje izuzetno ubojito.

Međimurska policija bilježi i trend nabave plinskih pištolja. Gačal navodi da takvo oružje u potpunosti izgleda identično kao pravo te da se vrlo često u kriminalnom miljeu koristi za zastrašivanje. S takvim oružjem, kaže, mogu se upućivati prijetnje i izvršavati razbojništva, a osoba koja gleda oružje – bilo građanin ili policijski službenik – vidi nešto što izgleda kao potpuno pravi pištolj.

Policija se susreće i s prerađenim i ručno rađenim komadima oružja. Gačal potvrđuje da među zaplijenjenim primjercima ima i takvih "prerađevina". U policiji ističu da, nakon što odrade svoj dio posla, očekuju da pravosuđe pošalje jasnu poruku počiniteljima. Gačal kaže da su kriminalistička istraživanja vezana uz oružje teška i da je teško doći do ilegalnog oružja.

Po njegovim riječima, kad su presude u smislu generalne prevencije preblage, šalje se kriva poruka i budućim počiniteljima i onima koji već posjeduju takvo oružje. Dodaje da se u takvim situacijama trud i rad policije doživljavaju kao obezvrijeđeni.