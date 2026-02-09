Pogledajte što Srnec pokazuje Novaku: Godinama je prijetio da će ga ubiti

U Malom Mihaljevcu u Međimurju u petak je ubijen karikaturist Damir Novak. Nakon toga napadač je presudio i sebi. Tragedija se dogodila nešto prije 14 sati. Policija je pronašla i oružje kraj tijela ubojice.

Ubojstvo je počinio Novakov susjed, Dragutin Srnec, koji je od ranije poznat policiji zbog posjedovanja oružja.

Naš regionalni portal eMedjimurje donosi presude čakovečkog suda u kojima je Dragutin Srnec, ubojica Damira Novaka, osuđen za dvije prijetnje, ali i posjedovanje oružja u 2022.

Novaku prijetio 2022. godine

Jedna je kazneni nalog od 29. svibnja 2023. godine u kojoj je Dragutin Srnec Čapek osuđen za prijetnje Damiru Novaku iz 2022., a druga od 8. srpnja 2025. godine u kojoj je isti osuđen za posjedovanje ilegalnog oružja u istoj godini. Iz prve smo presude saznali kako je 2022. godine Srnec Novaku uputio dvije prijetnje (koje su prijavljene).

Tako u presudi piše da je 8. rujna 2022., u prijepodnevnim satima, dok se Novak nalazio u svom dvorištu, u cilju da ga ustraši rekao Novaku da je na položaju i da čeka te da mu je još malo života ostalo, a koje riječi su kod Novaka izazvale osjećaj straha za vlastiti život, dakle, Srnec je drugome ozbiljno prijetio da će njega usmrtiti.

Zatim je 30. studenog 2022., oko 12,30 sati, gledajući u Novaka, u cilju da ga ustraši, više puta prešao rukom preko svog vrata gestikulirajući rezanje istog, a koje postupanje je kod Novaka izazvalo osjećaj straha za vlastiti život, dakle, drugome je opet ozbiljno prijetio da će ga usmrtiti.

Time je počinio kaznena djela protiv osobne slobode – prijetnjom. Za prvu prijetnju sud mu je odredio kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, a isto toliko i za drugu. Kazne su spojene u jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci, ali uvjetno. Kazna će se izvršiti ako okrivljenik u dvije godine ne počini novo kazneno djelo.

U kući imao oružje

Druga presuda odnosi se za kazneno djelo počinjeno krajem studenog 2022. godine, a za koje je kazna izrečena u srpnju 2025. godine.

Srnec je uhvaćen kako je 30. studenog 2022., u obiteljskoj kući u Malom Mihaljevcu, bez ovlaštenja i protivno Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana, držao pušku ručne izrade priređenu za ispaljivanje streljiva kal. 22 Win. Mag. R.F. s montiranom optikom i ručno izrađenim prigušivačem pucnja te svijenim komadom armaturnog željeza kao kundakom, pištolj ručne izrade priređen za ispaljivanje streljiva kal. 22 Win. Mag. R.F., 25 komada streljiva za malokalibarsku pušku i pištolj te četiri komada vojnog streljiva call. 7,62×39 mm.

Ukratko, neovlašteno je posjedovao vatreno oružje i streljivo, čije je posjedovanje građanima zabranjeno. U vrijeme kada je Srnec upućivao prijetnje Novaku, on je u kući posjedovao oružje. U srpnju 2025. godine osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od godinu dana, ali opet uvjetno i kazna se neće izvršiti ako u sljedeće dvije godine ne počini novo kazneno djelo.

Izrazio žaljenje

Kako piše u presudi, "u svojoj obrani optuženik priznao da je počinio kazneno djelo za koje se tereti optužnicom ODO u Čakovcu. Izrazio je žaljenje i kajanje zbog toga, te je obećao da više neće počiniti takvo ili bilo koje drugo kazneno djelo.

Ujedno je zamolio sud da mu se uzme u obzir kod odmjeravanja kaznenopravne sankcije njegovo loše zdravstveno stanje. Naime, doživio je moždani udar, teško hoda uz pomoć štake, te nije sposoban za nikakav fizički rad. Ujedno mu je unazad godinu dana dijagnosticiran rak kosti."

Kod odluke o kazni sud je optuženiku kao olakotnu okolnost uzeo u obzir činjenicu što do sada nije osuđivan, iskreno priznanje kaznenog djela, izraženo žaljenje, te njegovo teško zdravstveno stanje, dok mu otegotne okolnosti nije pronašao (!).

Zapitat će se svi, kako otegotne okolnosti sud nije pronašao, a Novak je prijavljivao prijetnje te je sud u svojoj evidenciji imao podatak o presudi za prijetnje, ali vjerojatno i o prijavi 2021. godine (prijetnja je prijavljena Policijskoj upravi međimurskoj koja je sprovela kriminalističko istraživanje) – to samo sud zna.

S traktora pokazivao križ

List Međimurje i portal eMedjimurje u posjedu su videozapisa. Snimatelj je, po glasu, očito Damir Novak, to mogu potvrditi svi koji su ga poznavali. Potvrđeno nam je u Malom Mihaljevcu i kako se na traktoru nalazi ubojica, Dragutin Srnec zvani Čapek. Od buke traktora gotovo se ne može razabrati što je izgovoreno.

Jasno se čuje tek kako Damir Novak pita: "Zakaj?”. No jasno se vidi kako Dragutin Srnec, vukući traktorom deblo i dovikujući nešto, na odlasku Damiru Novaku rukama pokazuje križ.

Kao što smo već pisali nakon tragičnog događaja, niz mještana Malog Mihaljevca kazao nam je kako zna da je Dragutin Srnec godinama prijetio smrću Damiru Novaku. Na kraju krajeva, Dragutin Srnec je 2023. godine bio i osuđen zbog prijetnji smrću Damiru Novaku u dva navrata tijekom 2022. godine.

