NIKAD MIRNO /

Nove tenzije u vili 'Gospodina Savršenog': Nuša je loše reagirala nakon što je Petar na spoj odveo drugu djevojku

×
Foto: voyo

U novoj epizodi 'Gospodin Savršeni' Petar morao je odabrati jednu djevojku koju će nakon grupnog spoja odvesti na solo spoj. Iako se Nuša nadala da će izbor pasti na nju, ostala je razočarana.

3.3.2026.
12:44
Hot.hr
voyo
Jedna od favoritkinja showa 'Gospodin Savršeni', Nuša svoje nezadovoljstvo nije skrivala te je pred kamerama oštro prokomentirala Petrovu odluku. "Iskreno, problem mi je što je odabrao nju jer uopće ne vidim neku 'konekciju' među njima kao prvo, a kao drugo, ona se od prvog trena nešto žalila' izjavila je Nuša. Svoje je razočaranje zatim začinila riječima 'zašto si izabrao nju da ti pokvari večer'.

Foto: voyo

Svojom izravnošću i spremnošću na raspravu, Nuša se od početka istaknula kao jedna od najupečatljivijih natjecateljica. Iako je u show ušla s jasnim ciljem da osvoji srce jednog od neženja, njezini oštri komentari stvaraju joj sve više neprijatelja u kući. Tenzije rastu, a ostaje za vidjeti hoće li joj takav beskompromisan pristup pomoći ili odmoći na putu do finalne ruže.

Foto: voyo

Show 'Gospodin Savršeni' gledaj na Voyo sedam dana prije svih, a od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u.

VoyoGospodin SavršeniNova Epizoda
