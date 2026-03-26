Milijunske muljaže na solarnim elektranama u Sloveniji, EPPO: 'Proširili smo istragu'

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Ljubljani vodi opsežnu istragu o sumnji na prijevaru povezanu s korištenjem sredstava Europske unije namijenjenih sufinanciranju solarnih elektrana. U sklopu istrage ovog su tjedna provedene i pretrage, koje je izvršila Policijska uprava Celje, izvijestili su iz EPPO-a.

Prema dostupnim informacijama, slučaj se odnosi na nepravilnosti u postupku javnog natječaja za sufinanciranje malih solarnih elektrana, financiranog iz Kohezijskog fonda EU-a.

Tijekom provjere zahtjeva za isplatu u iznosu od 215.265,37 eura utvrđeno je da je tvrtka koja je podnijela zahtjev navodno prekršila pravila natječaja, jer je već ranije sklopila obvezujuće narudžbe opreme – prije same prijave na natječaj.

Dodatne sumnje pojavile su se nakon analize dokumentacije, koja je dovela u pitanje njezinu vjerodostojnost. Zbog toga u tom konkretnom slučaju sredstva nisu isplaćena.

Proširena istraga

Istraga je potom proširena te je utvrđeno da je ista tvrtka između rujna 2022. i siječnja 2023. podnijela još pet prijava u okviru iste sheme. Projekti su se odnosili na postavljanje solarnih elektrana na različitim lokacijama, uglavnom na krovovima objekata jednog trgovačkog lanca.

Prema sumnjama istražitelja, tvrtka je u prijavama lažno prikazala da će solarne panele isporučiti neovisna treća strana. U stvarnosti je, međutim, opremu osigurala sama tvrtka, čime je dodatno prekršila uvjete natječaja. Naime, pravila su jasno propisivala da opremu moraju isporučivati i instalirati neovisni izvođači pod tržišnim uvjetima.

Unatoč tim nepravilnostima, na temelju četiri prijave tvrtki su isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 955.275,90 eura.

Istraga je u tijeku, a EPPO nastavlja prikupljati dokaze kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja i eventualna kaznena odgovornost uključenih osoba.

