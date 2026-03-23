Janšin tim sastanči na 'najpoznatijoj slovenskoj adresi': Hoće li uložiti žalbu?

AFERA 'MOSSAD' /

Izbore u Sloveniji prati Ana Mlinarić koja se nalazi ispred stranke Janeza Janše. Janša traži novo prebrojavanje - hoće li se to i dogoditi?

"I dalje traje sastanak koji je počeo u 17 sati. Nakon ovog sastanka ili najkasnije sutra ujutro očekujemo odluku stranke hoće li uložiti žalbu, hoće li tražiti prebrojavanje glasova - za sva izborna mjesta ili samo za ona za koja su izrazili sumnju? Janša kaže da su njihovi promatrači prebrojali 50.000 glasova razlike u korist Janše, a službeni rezultati kažu - nešto više od 7.000 razlike u korist Goloba.

Inače, ovo je vjerojatno najpoznatija slovenska adresa, upravo se proslavila središnjica Janšine stranke u posljednjem tjednu kampanje. Navodno su, prema pisanju slovenskih medija, ovdje dolazili privatni obavještajci iz Izraela, bivši Mossadovci koje je, smatra se, Janša angažirao da diskreditiraju Roberta Goloba no umjesto diskreditacije Goloba čini se da je ta kampanja više naštetila Janši. Janša je vodio dok ta afera nije izašla van", rekla je Mlinarić. Više pogledajte u prilogu