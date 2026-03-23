Obnavlja se stari omiški most, mještane brine sezona: 'To bi bila još dodatna gužva'

NAKON 40 GODINA /

Nakon 40 godina Hrvatske ceste odlučile su obnoviti stari omiški most, a rok za dovršetak radova je kraj kolovoza, dakle sama špica sezone. Privremena regulacija prometa traje već pet mjeseci. Gužve su tako postale svakodnevica još od listopada, a sezona koja Omišu znači život - kuca na vrata.

"To bi bila još dodatna gužva. Prošlo ljeto su se gužve stvarale do hotela u Dućama. Vidjet ćemo što će biti ove godine", kaže Toni Šinković iz Omiša.

Hoće li turiste dočekati bageri pogledajte u prilogu