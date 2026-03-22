'NIGDJE NEMA DIZELA' /

Kaos na benzinskim postajama u susjedstvu, aktivirali i vojsku: 'Čekali smo više od 20 minuta'

Slovenija je od ponoći uvela krizne mjere na crpkama. Vozač može kupiti 50 litara na dan, a četiri puta više poljoprivrednici i poduzetnici. Za strance će vrijediti posebna pravila.

"Jučer smo imali problem jer smo čekali više od 20 minuta u redu u drugom gradu i mogli smo natočiti samo 30 litara dizela", rekla je Tamara Gale Beasinsky iz Slovenije.

Slovenska vlada čak razmatra i podnošenje kaznene prijave protiv Petrola zbog, kako kažu ugrožavanja sigurnosti stanovništva. Iz Petrola su poručili da su povremene nestašice rezultat nagle i povećane potražnje, a ne poremećaja u opskrbi. Slovenski premijer uvjerava da su skladišta puna. A kako bi ubrzali opskrbu angažirali su i vojsku.

"Vlada je aktivirala vojsku; konkretno, vojne cisterne i osoblje prevozit će gorivo koje će biti na raspolaganju prijevoznicima za daljnju distribuciju", rekao je slovenski premijer Robert Golob.

22.3.2026.
19:31
Dragana Eterović
SlovenijaBenzinske PostajeCijene Goriva
