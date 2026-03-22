BEZ PROTOKOLA /

Japanski veleposlanik otkrio što ga je u Hrvatskoj najviše iznenadilo: 'Ovo je popriličan šok'

''Jedna stvar koja me posebno iznenadila su cijene stvari. Sve je tako skupo. U usporedbi s nekim azijskim zemljama poput Pakistana, pa čak i Japana...'

22.3.2026.
9:07
Ivana Ivanda Rožić
Japanski veleposlanik Wada Mitsuhiro u Hrvatskoj je tek nešto više od godinu dana. Kao diplomat živio je u raznim državama svijeta, a prije Hrvatske bio je veleposlanik u Pakistanu. 

"Uvjeti, okruženje sve je potpuno drugačije. Očekivao sam razlike, ali ovo je ipak bio popriličan šok. Ogromna razlika. Jedna stvar koja me posebno iznenadila su cijene stvari. Sve je tako skupo. U usporedbi s nekim azijskim zemljama poput Pakistana, pa čak i Japana... sad je japanski jen sve slabiji i slabiji, a život u Europi je stvarno skup", rekao nam je. 

Dok Hrvati obožavaju kavu, Japanci imaju svoje piće koje je stoljećima dio njihove kulture. Sake je tradicionalno i najpopularnije japansko piće od riže.

"Okidač je zapravo bio moj dobar prijatelj, stariji kolega iz ministarstva, koji mi je poklonio jednu knjigu – pod naslovom Natsuko no Sake".

Često priređuje večere

"Natsuko je djevojka iz Japana, rođena u obitelji koja se bavi proizvodnjom sakea. Inače je vrlo rijetko da žene postanu proizvođačice sakea, ali ona uspijeva prevladati brojne prepreke i na kraju u svojoj pivovari stvara vrhunski sake. Njezina priča me se jako dojmila. I kad sam to pročitao, zainteresirao sam se za ispijanje sakea", pojasnio je. 

Kako bi i Hrvatska otkrila čar tog pića, veleposlanik u rezidenciji često priređuje večere i ručkove gdje poslužuje japanska jela i pića, te promovira kulturu pijenja sakea. Sake inače spada u najčišća pića na svijetu koja se rade od samo tri sastojka - riže, vode i posebne plemenite plijesni koja pokreće fermentaciju.

U Japanu se ne nazdravlja samo čašom, nego i gestom poštovanja. Dok mnogi diplomati protokole drže čvrsto u rukama – japanski ih ostavlja po strani. No iza tog opuštenog diplomatskog stila krije se i jedna druga misija – približiti Hrvatskoj dio japanske tradicije.

Cijelu priču pogledajte u prilogu...

Bez Protokola

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
