Japanski veleposlanik otkrio što ga je u Hrvatskoj najviše iznenadilo: 'Ovo je popriličan šok'

Japanski veleposlanik Wada Mitsuhiro u Hrvatskoj je tek nešto više od godinu dana. Kao diplomat živio je u raznim državama svijeta, a prije Hrvatske bio je veleposlanik u Pakistanu.

"Uvjeti, okruženje sve je potpuno drugačije. Očekivao sam razlike, ali ovo je ipak bio popriličan šok. Ogromna razlika. Jedna stvar koja me posebno iznenadila su cijene stvari. Sve je tako skupo. U usporedbi s nekim azijskim zemljama poput Pakistana, pa čak i Japana... sad je japanski jen sve slabiji i slabiji, a život u Europi je stvarno skup", rekao nam je.

Dok Hrvati obožavaju kavu, Japanci imaju svoje piće koje je stoljećima dio njihove kulture. Sake je tradicionalno i najpopularnije japansko piće od riže.

"Okidač je zapravo bio moj dobar prijatelj, stariji kolega iz ministarstva, koji mi je poklonio jednu knjigu – pod naslovom Natsuko no Sake".

Često priređuje večere

"Natsuko je djevojka iz Japana, rođena u obitelji koja se bavi proizvodnjom sakea. Inače je vrlo rijetko da žene postanu proizvođačice sakea, ali ona uspijeva prevladati brojne prepreke i na kraju u svojoj pivovari stvara vrhunski sake. Njezina priča me se jako dojmila. I kad sam to pročitao, zainteresirao sam se za ispijanje sakea", pojasnio je.

Kako bi i Hrvatska otkrila čar tog pića, veleposlanik u rezidenciji često priređuje večere i ručkove gdje poslužuje japanska jela i pića, te promovira kulturu pijenja sakea. Sake inače spada u najčišća pića na svijetu koja se rade od samo tri sastojka - riže, vode i posebne plemenite plijesni koja pokreće fermentaciju.

U Japanu se ne nazdravlja samo čašom, nego i gestom poštovanja. Dok mnogi diplomati protokole drže čvrsto u rukama – japanski ih ostavlja po strani. No iza tog opuštenog diplomatskog stila krije se i jedna druga misija – približiti Hrvatskoj dio japanske tradicije.

