MUP pokucao na vrata HNS-u zbog 'poljudske ljepotice': 'Inspekcija je bila na terenu...'

Zapušteno zdanje Boris Magaša godinama čeka obnovu. Arhitekti poručuju – rješenje nije rušenje. No posljednjih dana otvara se ključno pitanje: Koliko je Poljud zapravo siguran? "To nije pitanje za arhitekte. Mora se postaviti građevinskim inženjerima i statičarima, a mi kao arhitekti nismo za rušenje. Ako kažu da ima licencu ona se donosi na temelju procjene eksperta", rekao je predsjednik Društva arhitekata Split Marko Klarić.

U priču se, neslužbeno, uključio i MUP. No iz policije odgovornost prebacuju na Hrvatski nogometni savez. Iz Saveza potvrđuju – zaprimili su dopis i u tijeku je licenciranje stadiona za sezonu 2026./2027. Sigurnosna procjena iz HNK Hajduk Split već je stigla.

"Prosudbom sigurnosti vlasnik stadiona (Grad Split), upravitelj stadiona te korisnik stadiona (Hajduk) utvrđuju da su pravne ili fizičke osobe obavile sve inspekcije na stadionu koje su predviđene Prosudbom sigurnosti i dale svoju ocjenu o udovoljavanju sigurnosnih zahtjeva i potvrdile da stadion zadovoljava građevinske i sigurnosne standarde te je njegovo korištenje sigurno", HNS o Poljudu.

Splitski gradonačelnik o Poljudu

Iz Hajduka su nam potvrdili da su upoznati s informacijom je MUP poslao upit HNS-u vezano za sigurnost Gradskog stadiona Poljud. Splitski gradonačelnik tvrdi da je iz dokumentacije jasno kakvo je stanje Poljuda.

"Ja sam se isto upoznao s dokumentima nažalost koji postoje i koji su pokazali da stadion nije siguran, ono što ja pozivam da sve institucije i svi stručnjaci koji sudjeluju u tom procesu donesu odluku ja nisam stručnjak za to područje", rekao je gradonačelnik Tomislav Šuta. No oporba uzvraća – problemi su poznati godinama i nisu skrivani.

"Mislim da svaka institucija mora reagirati na temelju javnih natpisa makar oni bili netočni. Hajduk je sinoć demantirao i vjerujem da će se uvjeriti da statika ne prijeti urušavanjem stadiona, ali naravno postoji problem s leksan pločama. I to još od 1999. mi smo to pokrenuli Šuta je to zaustavio", komentirao je splitski gradski vijećnik Bojan Ivošević.

Unatoč svemu, tribine se i dalje pune. Navijači dolaze – bez obzira na dileme o sigurnosti.