Enrique: 'Imali smo najteži ždrijeb u grupnoj fazi, a na kraju idemo u finale'

U finale Lige prvaka se nakon Arsenala plasirao i branitelj naslova PSG koji je u Munchenu odigrao 1-1 protiv Bayerna obranivši pobjedu 5-4 iz prvog ogleda.

Nakon pariškog spektakla sa čak devet golova i trijumfa PSG-a sa 5-4, uzvrat je ipak donio čvršći nogomet s daleko manje golova i prigoda. PSG je poveo u trećoj minuti golom Ousmanea Dembelea, a izjednačio je Harry Kane u četvrtoj minuti nadoknade.

"Karakter koji smo pokazali protiv momčadi poput Bayerna je toliko pozitivan. Bili smo bolji u obrani nego u napadu. Jako smo sretni što smo stigli do drugog finala Lige prvaka zaredom. Bilo je vrlo intenzivno, vrlo teško. Igraju nogomet na najvišoj razini. Obje momčadi su slične, volimo pritiskati više. Jako smo sretni", rekao je trener PSG-a, Luis Enrique.

😁 Luis Enrique: “We had the most difficult draw in the group stage as always…



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2026

"Imali smo najteži ždrijeb u grupnoj fazi, a na kraju idemo u finale! Cijenim Mikelita Artetu! Bili smo suigrači kad smo bili djeca, odradio je sjajan posao u Arsenalu. Bit će to teška, naporna utakmica, ali vjerujemo u naš nogometni stil."

🚨 Luis Enrique: “I appreciate Mikelito Arteta! We used to be teammates when we were kids, he did a great job at Arsenal”.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2026

Sjajan je u redovima gostiju bio i Désiré Doué.

"Bila je to iznimna utakmica, još jedna čarobna večer u Münchenu protiv sjajne momčadi. Moramo im čestitati. Ovo su utakmice o kojima smo sanjali od malih nogu. Sada ćemo u ovome uživati ​​kao momčad."

"Ne možemo stalno pobjeđivati ​​izvanrednom igrom. Danas smo se vrlo dobro branili. To je naša snaga; sposobni smo napadati i braniti se. Bit će to vrlo teško finale protiv Arsenala, koji je također vrlo dobra momčad."

