Kad i gdje se igra finale Lige prvaka: Povijesni spektakl je zagarantiran
U utakmici za najveći klupski nogometni pehar igrat će branitelj naslova PSG i Arsenal
Nakon Arsenala u finale nogometne Lige prvaka plasirao se branitelj naslova PSG koji je u Munchenu odigrao 1-1 protiv Bayerna obranivši pobjedu 5-4 iz prvog ogleda.
Nakon pariškog spektakla sa čak devet golova i trijumfa PSG-a sa 5-4, uzvrat je ipak donio čvršći nogomet s daleko manje golova i prigoda.
PSG je poveo u trećoj minuti golom Ousmanea Dembelea, a izjednačio je Harry Kane u četvrtoj minuti nadoknade. Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić igrao je za bavarski sastav do 67. minute kada ga je zamijenio Alphonso Davies.
PSG će u finalu, 30. svibnja na Puškaš Areni u Budimpešti igrati protiv Arsenala koji je u utorak u Londonu pobijedio Atletico Madrid sa 1-0 nakon što je prvi susret završio 1-1.
Bit će to treće finale u povijesti za PSG. Nakon prvog koje su izgubili upravo od Bayerna 2020. i prošlogodišnjeg u kojem su uvjerljivo svaladali Inter.
PSG je prvi klub nakon Liverpoola (2017/18 i 2018/19) koji igra dva finala Lige prvaka zaredom.
Arsenal je u svojoj povijesti igrao samo jedno finale i to prije točno dva desetljeća kada je poražen od Barcelone.
Arsenalov put do finala
1. kolo: Athletic Bilbao - Arsenal 0-2
2. kolo: Arsenal - Olympiacos 2-0
3. kolo: Arsenal - Atletico Madrid 4-0
4. kolo: Slavia Prag - Arsenal 0-3
5. kolo: Arsenal - Bayern 3-1
6. kolo: Club Brugge - Arsenal 0-3
7. kolo: Inter - Arsenal 1-3
8. kolo: Arsenal - Kairat 3-2
Osmina finala: Bayer Leverkusen - Arsenal 1-1, 0-2
Četvrtfinale: Sporting - Arsenal 0-1, 0-0
Polufinale: Atletico Madrid - Arsenal 1-1, 0-1
PSG-ov put do finala
1. kolo: PSG - Atalanta 4-0
2. kolo: Barcelona - PSG 1-2
3. kolo: Bayer Leverkusen - PSG 2-7
4. kolo: PSG - Bayern 1-2
5. kolo: PSG - Tottenham 5-3
6. kolo: Athletic Bilbao - PSG 0-0
7. kolo: Sporting - PSG 2-1
8. kolo: PSG - Newcastle 1-1
16-ina finala: Monaco - PSG 2-3, 2-2
Osmina finala: PSG - Chelsea 5-2, 3-0
Četvrtfinale: PSG - Liverpool 2-0, 2-0
Polufinale: PSG - Bayern 5-4, 1-1
