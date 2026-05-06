Kad i gdje se igra finale Lige prvaka: Povijesni spektakl je zagarantiran

Nakon Arsenala u finale nogometne Lige prvaka plasirao se branitelj naslova PSG koji je u Munchenu odigrao 1-1 protiv Bayerna obranivši pobjedu 5-4 iz prvog ogleda.

Nakon pariškog spektakla sa čak devet golova i trijumfa PSG-a sa 5-4, uzvrat je ipak donio čvršći nogomet s daleko manje golova i prigoda.

PSG je poveo u trećoj minuti golom Ousmanea Dembelea, a izjednačio je Harry Kane u četvrtoj minuti nadoknade. Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić igrao je za bavarski sastav do 67. minute kada ga je zamijenio Alphonso Davies.

Foto: LAHALLE PIERRE/imago sportfotodienst/Profimedia

PSG će u finalu, 30. svibnja na Puškaš Areni u Budimpešti igrati protiv Arsenala koji je u utorak u Londonu pobijedio Atletico Madrid sa 1-0 nakon što je prvi susret završio 1-1.

Bit će to treće finale u povijesti za PSG. Nakon prvog koje su izgubili upravo od Bayerna 2020. i prošlogodišnjeg u kojem su uvjerljivo svaladali Inter.

3 - Le Paris SG va disputer sa troisième finale de C1, plus que tout autre club français. Toutes nationalités confondues, le PSG est le premier club à enchaîner deux finales dans la compétition depuis Liverpool en 2017/18 puis 2018/19. ÔVilleLumière. pic.twitter.com/2n2KHyHF3S — OptaJean (@OptaJean) May 6, 2026

PSG je prvi klub nakon Liverpoola (2017/18 i 2018/19) koji igra dva finala Lige prvaka zaredom.

Arsenal je u svojoj povijesti igrao samo jedno finale i to prije točno dva desetljeća kada je poražen od Barcelone.

Arsenalov put do finala

1. kolo: Athletic Bilbao - Arsenal 0-2

2. kolo: Arsenal - Olympiacos 2-0

3. kolo: Arsenal - Atletico Madrid 4-0

4. kolo: Slavia Prag - Arsenal 0-3

5. kolo: Arsenal - Bayern 3-1

6. kolo: Club Brugge - Arsenal 0-3

7. kolo: Inter - Arsenal 1-3

8. kolo: Arsenal - Kairat 3-2

Osmina finala: Bayer Leverkusen - Arsenal 1-1, 0-2

Četvrtfinale: Sporting - Arsenal 0-1, 0-0

Polufinale: Atletico Madrid - Arsenal 1-1, 0-1

PSG-ov put do finala

1. kolo: PSG - Atalanta 4-0

2. kolo: Barcelona - PSG 1-2

3. kolo: Bayer Leverkusen - PSG 2-7

4. kolo: PSG - Bayern 1-2

5. kolo: PSG - Tottenham 5-3

6. kolo: Athletic Bilbao - PSG 0-0

7. kolo: Sporting - PSG 2-1

8. kolo: PSG - Newcastle 1-1

16-ina finala: Monaco - PSG 2-3, 2-2

Osmina finala: PSG - Chelsea 5-2, 3-0

Četvrtfinale: PSG - Liverpool 2-0, 2-0

Polufinale: PSG - Bayern 5-4, 1-1

POGLEDAJTE VIDEO: Odbojkaši Gorice prkose svim problemima: 'Sami si financiraju dolaske, skupljaju i za benzin'