FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
domaćin nezadovoljan /

Allianz Arena 'eksplodirala' zbog odluka suca: Je li Bayern ozbiljno oštećen?

Allianz Arena 'eksplodirala' zbog odluka suca: Je li Bayern ozbiljno oštećen?
×
Foto: Revierfoto/imago sportfotodienst/Profimedia

Prema pravilima UEFA-e i tumačenju IFAB-a, takve situacije ne moraju rezultirati kaznenim udarcem

6.5.2026.
22:41
Sportski.net
Revierfoto/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Portugalac Joao Pinheiro našao se u središtu pozornosti nakon niza spornih odluka u polufinalnom susretu Lige prvaka između Bayerna i Paris Saint-Germaina. Njegove procjene mogle bi imati velik utjecaj na rasplet dvoboja i eventualni (ne)prolazak Bavaraca u finale.

Najviše negodovanja izazvala je situacija iz prvog dijela, kada pri vodstvu PSG-a 1:0 nije dosuđen kazneni udarac za Bayern zbog igranja rukom. Francuska momčad tako je zadržala ukupnu prednost, koja u trenutku pisanja iznosi 6:4.

Posebno kontroverzan bio je trenutak iz 29. minute. Nuno Mendes, koji je već imao žuti karton, zaustavio je opasan kontranapad Bayerna očitim igranjem rukom. Umjesto drugog žutog kartona i isključenja, sudac je dosudio prethodni prekršaj zbog navodnog igranja rukom Konrada Laimera. Snimke su, međutim, sugerirale kako je Austrijanac loptu kontrolirao tijelom, što je dodatno rasplamsalo rasprave i otvorilo pitanje je li Bayern ostao bez velike prednosti igrača više.

“Sudac se ponovno umiješao u ovu sjajnu utakmicu i promijenio odnos snaga. Bayern je ovdje jasno oštećen”, komentirao je Sami Khedira za DAZN.

Nedugo zatim, tenzije su dodatno porasle. Trener Bayerna Vincent Kompany burno je reagirao uz aut-liniju nakon još jedne sporne situacije u kaznenom prostoru. Lopta je iz blizine pogodila ruku igrača PSG-a nakon što ju je njegov suigrač izbio, no sudac nije pokazao na bijelu točku. Situaciju pogledajte OVDJE

Iako je odluka izazvala negodovanje domaćih, prema pravilima UEFA-e i tumačenju IFAB-a, takve situacije ne moraju rezultirati kaznenim udarcem ako je lopta prethodno došla od suigrača iz neposredne blizine.

POGLEDAJTE VIDEO: Osjeti se tenzija: Bilić dobacio Ražovu pa odbio rukovanje uoči FNC 30

Bayern MünchenParis Saint GermainKontroverza
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike