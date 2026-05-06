Allianz Arena 'eksplodirala' zbog odluka suca: Je li Bayern ozbiljno oštećen?

Portugalac Joao Pinheiro našao se u središtu pozornosti nakon niza spornih odluka u polufinalnom susretu Lige prvaka između Bayerna i Paris Saint-Germaina. Njegove procjene mogle bi imati velik utjecaj na rasplet dvoboja i eventualni (ne)prolazak Bavaraca u finale.

Najviše negodovanja izazvala je situacija iz prvog dijela, kada pri vodstvu PSG-a 1:0 nije dosuđen kazneni udarac za Bayern zbog igranja rukom. Francuska momčad tako je zadržala ukupnu prednost, koja u trenutku pisanja iznosi 6:4.

Posebno kontroverzan bio je trenutak iz 29. minute. Nuno Mendes, koji je već imao žuti karton, zaustavio je opasan kontranapad Bayerna očitim igranjem rukom. Umjesto drugog žutog kartona i isključenja, sudac je dosudio prethodni prekršaj zbog navodnog igranja rukom Konrada Laimera. Snimke su, međutim, sugerirale kako je Austrijanac loptu kontrolirao tijelom, što je dodatno rasplamsalo rasprave i otvorilo pitanje je li Bayern ostao bez velike prednosti igrača više.

“Sudac se ponovno umiješao u ovu sjajnu utakmicu i promijenio odnos snaga. Bayern je ovdje jasno oštećen”, komentirao je Sami Khedira za DAZN.

Nedugo zatim, tenzije su dodatno porasle. Trener Bayerna Vincent Kompany burno je reagirao uz aut-liniju nakon još jedne sporne situacije u kaznenom prostoru. Lopta je iz blizine pogodila ruku igrača PSG-a nakon što ju je njegov suigrač izbio, no sudac nije pokazao na bijelu točku. Situaciju pogledajte OVDJE

Iako je odluka izazvala negodovanje domaćih, prema pravilima UEFA-e i tumačenju IFAB-a, takve situacije ne moraju rezultirati kaznenim udarcem ako je lopta prethodno došla od suigrača iz neposredne blizine.

