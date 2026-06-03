Hajduk želi reprezentativca Egipta: Evo kakav su mu ugovor ponudili

Hajduk će imati vrlo burno ljeto. Pripreme počinju jako brzo, a oko igračkog kadra mnogo je upitnika. Dolazaka će sigurno biti, a pojavilo se novo ime.

Egipatski izvor Nile Foot javlja kako je Hajduk ponudio ugovoru veznjaku Al-Ahlyja Ahmedu Kouki kojem istječe ugovor s egipatskim velikanom i postat će slobodan igrač. Prema Egipćanima, Hajduk je Kouki ponudio 300 tisuća eura po sezoni uz 100 eura bonusa za potpis.

🚨🗞️ Le club croate Hajduk Split 🇭🇷 a formulé une offre de contrat pour recruter le milieu de terrain Ahmed Nabil Koka qui sera libre à la fin du mois



💰 Proposition:

▪️ 300 000 € par saison

▪️ 100 000 € de prime à la signature pic.twitter.com/AcxzR2mHR7 — Nile Foot 🇪🇬 (@NileFootFR) June 3, 2026

Kouka je 24-godišnji defenzivni vezni koji je cijelu karijeru u Al-Ahlyju. Vrlo je polivalentan pa je gotovo jednak broj utakmica odigrao i kao šestica i kao lijevi bek. U prvoj momčadi Al-Ahlyja odigrao je 120 utakmica, zabio je tri gola i četiri puta asistirao. Odigrao je i 11 utakmica za reprezentaciju Egipta, ali nije pozvan na Svjetsko prvenstvo.

Hajduk je u potrazi za šesticom nakon što su se na izlaznim vratima našli Hugo Guillamón i Filip Krovinović. Po Transfermarktu Kouka vrijedi 1,2 milijun eura, isto kao i primjerice Iker Almena i 200 tisuća više od Roka Brajkovića.