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Hajduk želi reprezentativca Egipta: Evo kakav su mu ugovor ponudili

Hajduk želi reprezentativca Egipta: Evo kakav su mu ugovor ponudili
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Foto: Soccer Images, SFSI/Alamy/Profimedia

Vrlo je polivalentan pa je gotovo jednak broj utakmica odigrao i kao šestica i kao lijevi bek

3.6.2026.
17:39
Sportski.net
Soccer Images, SFSI/Alamy/Profimedia
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Hajduk će imati vrlo burno ljeto. Pripreme počinju jako brzo, a oko igračkog kadra mnogo je upitnika. Dolazaka će sigurno biti, a pojavilo se novo ime.

Egipatski izvor Nile Foot javlja kako je Hajduk ponudio ugovoru veznjaku Al-Ahlyja Ahmedu Kouki kojem istječe ugovor s egipatskim velikanom i postat će slobodan igrač. Prema Egipćanima, Hajduk je Kouki ponudio 300 tisuća eura po sezoni uz 100 eura bonusa za potpis.

 

 

Kouka je 24-godišnji defenzivni vezni koji je cijelu karijeru u Al-Ahlyju. Vrlo je polivalentan pa je gotovo jednak broj utakmica odigrao i kao šestica i kao lijevi bek. U prvoj momčadi Al-Ahlyja odigrao je 120 utakmica, zabio je tri gola i četiri puta asistirao. Odigrao je i 11 utakmica za reprezentaciju Egipta, ali nije pozvan na Svjetsko prvenstvo

Hajduk je u potrazi za šesticom nakon što su se na izlaznim vratima našli Hugo Guillamón i Filip Krovinović. Po Transfermarktu Kouka vrijedi 1,2 milijun eura, isto kao i primjerice Iker Almena i 200 tisuća više od Roka Brajkovića.

HajdukHnlAl-ahliEgipatska Nogometna Reprezentacija
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