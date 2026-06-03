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Juventus u problemima: Zvijezda napušta klub bez odštete

Juventus u problemima: Zvijezda napušta klub bez odštete
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Foto: FCI Photo Press Agency/Alamy/Profimedia

Vlahović je u Torino stigao 2022. za 85 milijuna eura iz Fiorentine, a od tada je odigrao 168 utakmica u kojima je postigao 68 pogodaka

3.6.2026.
15:39
Sportski.net
FCI Photo Press Agency/Alamy/Profimedia
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Prema svemu sudeći, zvijezda Juventusa Dušan Vlahović napustit će klub na kraju ove sezone.

Talijanski je velikan srpskom napadaču nudio produljenje ugovora koji istječe posljednjeg dana lipnja, no dvadesetšestogodišnji napadač nije bio zadovoljan ponudom.

"Vlahović je odbio ponudu Juventusa za produženje ugovora. Napadač je zahtijevao osam milijuna eura po godini, dok je Juventus ponudio šest. Vlahović će stoga napustiti Juventus kao slobodan igrač”, objavio je stručnjak za transfere Nicolò Schira.

Vlahović je u Torino stigao 2022. za 85 milijuna eura iz Fiorentine, a od tada je odigrao 168 utakmica u kojima je postigao 68 pogodaka i upisao 16 asistencija.

Dušan VlahovićJuventus
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