Juventus u problemima: Zvijezda napušta klub bez odštete

Prema svemu sudeći, zvijezda Juventusa Dušan Vlahović napustit će klub na kraju ove sezone.

Talijanski je velikan srpskom napadaču nudio produljenje ugovora koji istječe posljednjeg dana lipnja, no dvadesetšestogodišnji napadač nije bio zadovoljan ponudom.

"Vlahović je odbio ponudu Juventusa za produženje ugovora. Napadač je zahtijevao osam milijuna eura po godini, dok je Juventus ponudio šest. Vlahović će stoga napustiti Juventus kao slobodan igrač”, objavio je stručnjak za transfere Nicolò Schira.

Dusan #Vlahovic asks a salary of €8M/year + a rich bonus at signing; while #Juventus offered a renewal until 2028 (€6M/year + 1M as bonuses). #transfers https://t.co/3IadjoM8tu — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 3, 2026

Vlahović je u Torino stigao 2022. za 85 milijuna eura iz Fiorentine, a od tada je odigrao 168 utakmica u kojima je postigao 68 pogodaka i upisao 16 asistencija.