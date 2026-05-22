Talijanski velikan ostaje bez trenera? Razočaran je u karakter igrača

Prema pisanju talijanskih medija, tamošnji velikan Juventus mogao bi ostati bez trenera jer Luciano Spalletti razmišlja o ostavci.

Šezdesetsedmogodišnji Talijan ima sumnje u projekt, a ostavka bi mogla stići neovisno o plasmanu u Ligu prvaka. Ključna bi mogla biti utakmica protiv Torina, nakon koje bi bivši izbornik mogao dati ostavku. La Stampa navodi kako je Spalletti bio ponosan što je momčadi usadio određene taktičke principe koji mu odgovaraju te zadovoljan što je popravio stanje na ljestvici, preskočivši Como, Romu i Milan.

No nije očekivao pad u ključnom trenutku sezone, tik pred cilj. Posebno ga je pogodio nedostatak karaktera momčadi koji se vidio u remiju protiv Verone i porazu od Fiorentine (0:2) zbog čega je Juventus pao na ljestvici, te sada zauzima šesto mjesto.

Ako se Juventus želi plasirati u Ligu prvaka, nije dovoljna samo pobjeda protiv Torina, već se moraju poklopiti i neki rezultati njihovih konkurenata. Como igra protiv Cremonesea, Milan protiv Cagliarija, a Roma protiv Hellas Verone.

U pozadini stoje i napeti odnosi s upravom, posebno s izvršnim direktorom Damienom Comollijem, kao i uvjerenje da bi bez nekih ključnih pojačanja (koja nisu stigla u siječnju) bilo teško izgraditi stabilan projekt, osobito uz moguće financijske gubitke zbog izostanka Lige prvaka.

Upravo to je destabiliziralo trenera koji sve češće razmatra i mogućnost ostavke, posebno ako derbi protiv Torina ne ode u željenom smjeru.

