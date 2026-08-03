Thompson uoči velikog koncerta u Šibeniku objavio važno upozorenje za tisuće obožavatelja

Samo dan uoči velikog koncerta na šibenskom stadionu Šubićevac, Marko Perković Thompson (59) obratio se svojim obožavateljima putem Instagrama. Objavom koja prikazuje impresivnu pozornicu u izgradnji, pjevač je podijelio niz ključnih organizacijskih i sigurnosnih informacija za desetke tisuća posjetitelja koji se očekuju na glazbenom spektaklu povodom proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti.

Koncert uoči Dana pobjede

U kratkom videu objavljenom na njegovom profilu vidi se golema pozornica kako niče na travnjaku stadiona Šubićevac, nagovještavajući produkciju na najvišoj razini. Koncert, zakazan za 4. kolovoza, strateški je tempiran uoči jednog od najvažnijih državnih praznika u Hrvatskoj, Dana pobjede, koji se tradicionalno svečano obilježava u obližnjem Kninu. Ova glazbena uvertira u proslavu privukla je ogroman interes publike, što je i očekivano s obzirom na to da Thompsonovi nastupi redovito okupljaju velik broj ljudi i prožeti su snažnim nacionalnim nabojem.

Da je potražnja za njegovim koncertima i dalje iznimno velika, pokazali su i nedavni nastupi. Ranije ove godine, u srpnju, održao je veliki koncert na stadionu u Zaprešiću koji je rasprodan u samo nekoliko sati, dok je u siječnju zbog golemog interesa dodan i drugi datum za koncert u Splitu. Šibenski koncert stoga se iščekuje kao jedan od vrhunaca ljetne sezone, a objava s detaljima o pripremama dodatno je pojačala uzbuđenje među obožavateljima.

Apel vatrogasaca i gužve na ulazima

Osim što je podijelio kadrove sa stadiona, Thompson je u opisu objave iznio i nekoliko vrlo važnih informacija za sve koji dolaze na koncert. Pozvao je posjetitelje da u Šibenik stignu već u prijepodnevnim satima kako bi izbjegli očekivane prometne gužve. U suradnji s Gradom Šibenikom, osigurana su i posebna parkirališna mjesta u industrijskoj zoni Podi, odakle će biti organiziran prijevoz autobusima do stadiona, te dodatni parking na lokaciji Tef. Vrata stadiona otvaraju se već u 17 sati, a pjevač je zamolio sve da dođu na vrijeme kako bi se osigurao nesmetan i siguran ulazak.

Posebno je istaknuta zamolba vatrogasaca, koja je s obzirom na trenutne vremenske uvjete od iznimne važnosti. "Zbog visokih temperatura, velike suše i povećane opasnosti od požara, molimo vas da ne koristite i ne palite pirotehnička sredstva, osobito na parkiralištima i drugim neasfaltiranim površinama", stoji u objavi. Ovaj apel dolazi u vrijeme dok se Dalmacija, kao i ostatak zemlje, bori s intenzivnim toplinskim valom koji je značajno povećao rizik od požara.