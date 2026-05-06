Klub iz Zagreba prozvao Tomaševića zbog Jarunskog mosta: 'Radi isto što i Bandić!'

Dugo se čekao i napokon dočekao Pelješki most, pa nakon tri desetljeća i onaj koji spaja kopno i Čiovo - a hoće li Zagreb nakon više od pola stoljeća dočekati svoj most čežnje - pitaju se mnogi.

Koliko će biti visok i kako će izgledati odlučit će stručni žiri natječaja, ali izvjesno je da će Jarunski most promijeniti vizuru Zagreba.

Dug 625 metara i 38 metara širok most će krenuti od Horvaćanske na jug koridorom kraj Jaruna. Cesta će imati dvije trake u svakom smjeru, pješačku i biciklističku stazu te u sredini tramvajsku prugu s pet novih stanica i bit će spojena s bolnicom u Blatu.

Hoće li most koji će koštati do 140 milijuna eura biti viseći, lučni ili gredni most - do jeseni će odlučiti stručni žiri u kojem sjede i tri arhitekta. "Trebaju ocijeniti estetski, krajobrazni utjecaj i nekakav izgled tog mosta. Znate da postoji niz gradova gdje su upravo mostovi simboli tih gradova pa možda i ovo sutra postane simbol grada Zagreba", govori Andro Pavuna, pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost.

'Možda konje zavežemo pred Gradsku skupštinu'

A što o mostu kažu oni kroz čiji će kvart proći? Jasno im je da je prometno potreban, ali nisu baš oduševljeni da zagađenje dolazi tik uz zelenilo i jezero. "Ne znam od kud je došao taj most jer oduvijek je to bila zelena zona i mi smo očekivali da će se to premjestiti", kaže Katarina. Gordan pak navodi: "Mislim da je potrebno što se tiče prometa, moja žena se ne bi složila što se tiče prirode, najviše će pogoditi ove ljude."

Na trasi se nalazi i konjički klub u kojem su bijesni zbog gradnje. Upozoravaju da je Tomašević u oporbi kritizirao Bandića i gradnju na trasi kraj zelenih površina, a sad radi isto. Strahuju za sudbinu 60-ak konja.

"Kao klub nas nitko nije kontaktirao iz Grada", kaže nam Zdravko Novak, predsjednik konjičkog kluba Jarun. Na pitanje gdje će s konjima, Novak govori: "Ne znam, možda da ih zavežemo pod Gradsku skupštinu. Za svaki stup zavežemo konja pa neka gospodin Tomašević hrani konja, što ću mu ja."

Iako se u Gradu hvale da su imovinsko pravno riješili stvar - ljudi kroz čija dvorišta prolazi nisu nam tako rekli. Razgovarali smo s vlasnicima koji nisu htjeli pred kamere, no rekli su nam ne znaju puno i nemaju previše informacija o procesu izvlaštenja.

Mišljenje stručnjaka

Gradski pročelnik kaže da će se zemlja za pristupne ceste otkupiti ili zamijeniti, a rješenje bi se trebalo naći do 2027. Pavuna kaže da se ne boje kašnjenja s obzirom na imovinsko pravne zavrzlame: "Za most je čist, a ovdje imamo zacrtan hodogram i već smo otkupili dobar dio tih čestica, ostatak je u nekoj proceduri. Mi za ovako veliki projekt imamo i mogućnost izvlaštenja. To je nešto što se nadamo dogovoru, ali ako ne bude dogovor - imamo opciju ići na izvlaštenje."

Jarunski most kapitalni je projekt, ključan za rasterećenje prometa u Zagrebu. "Dobra stvar i potrebna za Zagreb. On je bitan za Zagreb jer u principu između Jadranskog mosta i Jankomira praktički nemate taj jedan spoj", ocijenio je Marko Ševrović s Prometnog fakulteta. Stručnjake brinu i pristupne ceste, kako će se i gdje one graditi. "Mene više muči spoj na postojeću mrežu, to je nešto što će po meni biti kritična točka. Most će imati veliku moć, ali gdje će ta vozila ući ili izaći - to je nešto što ćemo vidjeti", dodaje Ševrović.

Ako se pita Davora - neće biti nikakvih problema jer se most neće tako skoro izgraditi. Sve će biti još jedno obećanje političara. "Moram reći da ne vjerujem baš jako za vrijeme ovog gradonačelnika da će se bilo što napraviti po tom pitanju, ne vjerujem. Bit će obećanje ludom radovanje", kaže Davor.

Da Zagrebu novi most treba - nitko ne dovodi u pitanje. No je li brzi početak gradnje fatamorgana ili realnost - znat ćemo za dvije godine.