MOOOLIM!!?  /

Iran koristi dupine kamikaze za ratovanje? Pojavila se nevjerojatna teorija

A sada dupini kamikaze. Pametne životinje mogu se prepoznati u ogledalu, koriste se složenim jezikom, imaju čak i dugoročno pamćenje. E, sad, kakve veze imaju s ratom i Hormuškim tjesnacom? 

Pa, pojavila se teorija da Iran dupine koristi za ratovanje. MOOOLIM!!? 

Pitali su i ministra 

Prošlog mjeseca Wall Street Journal pisao je kako Iran razmišlja o vojnoj obuci za dupine koji bi onda nosili eksploziv za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. Ne bi doduše to bio prvi put da ih se koristi za tako nešto. Bili su špijuni, čuvali su ruske luke, nakon Iraka su trenirani da pronađu zalutale mine. 

O dupinima u Hormuškom tjesnacu novinari su pitali i američkog ministra obrane. Za Iran je siguran da ih nema, ali ne može reći ima li Amerika dupine kamikaze.

6.5.2026.
23:37
RTL Direkt
DupiniSadIran
