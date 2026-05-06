Zaboravite skupe lignje na Jadranu: Evo koliko košta odmor u zagorskim bregima

Teoretski, većina nas može na odmor na more. Možemo u trgovinu po limenku gaziranog pića pa na klupicu na brdu tri kilometra od najbliže plaže. Realno sve bliže moru je preskupo za rentati, osim ako nemaš neku djedovinu.

Istina, ne tjera nas nitko u restoran, ali kad se spustimo u mjesto pa vidimo ekipu što u konobi trusi platu pršuta i sira, e onda se u nama stvara osjećaj kivnosti. Krvavo radimo za crkavicu od plaće, a gušte si ne možemo priuštiti. Zato, Zagorje. Je li ručak i smještaj na zelenim bregima išta povoljniji? Doznajte u prilogu.