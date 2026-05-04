'Ja sam i četnik i ustaša, a u odnosu na naše, vaši političari su mnogo dosadni'

Zoran Kesić u Srbiji je jedno od najpoznatijih TV lica, izruguje se politici i aktualnim temama. I pokazuje da se ozbiljnim stvarima može baviti na duhovit način. U Hrvatskoj je očito jedan od popularnijih stand up komičara, jer dva puta je rasprodao SC, a evo ga stiže ponovno krajem mjeseca. Čovjek je svestran, pa i pjeva, a jedna satirična pjesme je već mjesecima viralni hit.

Zašto mrzi Hrvate, zašto je takav izdajnik da gostuje po hrvatskim TV emisijama, sve je to u studiju RTL Direkta komentirao Zoran Kesić.

Zašto toliko mrziš Hrvate?

Mrzim Hrvate po nacionalnom ključu. Jer ako ih ne bih mrzio, Hrvati bi se uvrijedili. U ovoj pjesmi koja se samo zove 'Mrzim Hrvate', pjevam o tome kako mrzim i Muslimane, Bošnjake, Slovence, sve jednako. Ako bih nekoga uskratio, taj bi se mogao uvrijediti. Ne dijelim koga mrzim, sve podjednako mrzim i svatko je to zaslužio, uključujući i samog sebe, moju naciju i vašu. Podjednako se trudim da mrzim sve nacije i vjeroispovijesti.

Postoji li netko tko je doslovno shvatio ovu pjesmu i tko se uvrijedio?

U našoj zemlji imaš po zidovima i fasadama 'studenti ustaše, blokaderi ustaše', Svi smo ustaše, rodilo je puno ustaša puno u Srbiji posljednjih godina. Na Instagramu mi neki dan stiže poruka - ti četnik jedan, što si ti umislio. Rekoh, ovo je novo, odgovorim gospodinu. Zašto četnik? Obično sam ustaša. Shvatim da je to momak iz Zagreba koji je iz pjesme doslovno shvatio da mrzim Hrvate. Lijepo sam mu objasnio, nakon čega je ostavio 'seen'. Vidio je poruku, nije odgovorio.

Sada kada kažeš, i ustaša si i četnik i sve si najgore...

Da.

Kad god gostuješ u hrvatskim medijima, u srpskim medijima te prozivaju izdajnikom. I prošli put si bio izdajnik kad si bio u Direktu. Zašto si izdajnik ako gostuješ u našim medijima?

Nisu puni mediji, nego tabloidi režimski jer oni gledaju svako naše gostovanje u Hrvatskoj kao dokaz da smo izdajnici jer zaboga, moramo biti na ratnoj nozi. I naš predsjednik je najavio da ćete nas vi uskoro napasti, vaša vojna koalicija s Albanijom i Kosovom. Mi svaki čas čekamo da nas napadnete. Zato sam ja izdajnik jer pričam s neprijateljem jer ti ja sad mogu otkriti naše vojne planove. A mogu otkriti da nas je svake godine u Srbiji 75.000 manje zbog pada nataliteta. Ali to je dobro jer je vas Hrvata više manje. Gledamo tko će prvi ostati bez ikoga.

Bio si gost u Direktu prije nastupa u Zagrebu. Imaš svoj stand up show?

Ja ga zovem priredba.

Kako publika u Zagrebu reagira na tvoje šale, kako se rugaš Hrvatima?

Ne rugam se Hrvatima, kao što se ne rugam ni Srbima. Suludo se bilo kome rugati. Ako se rugam Hrvatima, rugam se onom dijelu za koji smatram da ne radi dobro, onom dijelu koji se okupi ispred zgrade gdje stanuje djed i baka Bore Dežulović pa prosvjeduju. Tome se rugam. Rugam se onima koji zabranjuju srpske nastupe u Hrvatskoj, koji tjeraju kulturno-umjetnička društva i mislim da se tome vrijedno rugati. Sličnim se pojavama rugam i u Srbiji. Njih nazivam ćacilend, a u Hrvatskoj ih nazivam učilend. Ako je to ruganje, izvinjonjo, što bi rekla Ana Brnabić.

Doma imaš Aleksandra Vučića, imam osjećaj da je to neiscrpno vrelo inspiracije.

Imam ga, a ako hoćete evo vam ga.

Bi li mogao raditi taj posao ovdje? Tko bi ti mogao biti inspiracija ovdje poput Vučića?

Bojim se da naša emisija ne bi imala toliki utjecaj u Hrvatskoj da se morao baviti vašim političarima jer u odnosu na naše puno su dosadni. Ispričavam se, možda nije lijepo čuti, ali da se bavimo Plenkovićem i Milanovićem i njihovim trzavicama, dosadno je. Been there, done that, već je viđeno. Je li onaj jazavac ili šmrkavac, znamo. Mi smo ti kao ratni profiteri. Što je kod nas društveno-politički gore, emisija je važnija. Mi ovisimo o tim luđacima. Pomozi Bože da ih se riješimo i da se vratim humoru, komediji. Dajte mi pitu u lice, i to je smiješno.

Zadnji put kad si bio u Direktu, odmah se Vučić referirao na nešto što si rekao. Uvijek je tako?

Tu ste puštali neke Rafalee i to me inspiriralo da kažem da su naši veći od vaših. Ali pohvalno, patriotski sam rekao da su naši veći. I sad mogu ispasti patriot i reći da smo nabavili najmodernije kineske rakete koje mogu doletjeti čak do Zagreba.

Čula sam da se zovu Zagrepčanke?

Tko je to nazvao, ne znam. Ali govorit ću i o tome na priredbi - kako se pripremamo za rat koji samo što nije buknuo, samo ne znam tko s kim i zbog čega.

Ono što radiš je prilično hrabro. Posebno kad se uzme u obzir medijska situacija u Srbiji. Odavde se ne čini da imate slobodne medije.

Nemamo slobodu medija u smislu da su sve TV nacionalne frekvencije u rukama aktualne vlasti. Moja televizija Nova S i N1 su mali prozori zdravog razuma, istine i dozvoljavanja da kritiziramo nešto što se čini loše. Te televizije su godinama na meti vlasti kao izdajnici, ustaše i slično. Smeta li nam? Navikli smo. Mislimo li da radimo pošteno svoj posao? Da, dokle ćemo ga raditi? Nemam pojma.

Zanimljivo je da je satira postala najozbiljnija kritika vlasti. Tako je u Srbiji, tako je i u Americi s Donaldom Trumpom.

John Steward je meni inspiracija direktna. U njemu ne vidim samo humor, kritiku, već mu vjerujem da ima dobre namjere. Volio bih da i naši gledatelji osjećaju da su naše namjere najbolje. One u ne mržnja prema ovom ili onom nositelju vlasti, nego, da želja da popravimo društvo, da nam djeca sutra ostanu u Srbiji. Kada naši dječaci stasaju, da vidimo tko su im djevojke. Ako odu u Njemačku i Švedsku, kako ću ih kontrolirati s kim se smuvao? Bitno je da ima širinu, da proputuje cijeli svijet, ali da najviše voli Srbiju, i da ima lijepe odnose sa susjedstvom pa da nismo na krv i nož s Rafaleima i kineskim raketama. Nego da može posuditi jaje od susjeda.

Vidjela sam da si imao haiku posvećen Džeki. Možda mi je malo preprost za moju emisiju, ali reci mi, kako je njihov prolaz na SP prošao u Srbiji? Jesu li se ljudi veselili ili nisu?

Među ljudima koji vole nogomet, a jedan od njih sam i ja, naravno da smo se radovali uspjehu Bosne i Hercegovine jer naša reprezentacija je ispala iz kvalifikacija pa barem da za nekoga navijamo. Prva sljedeća je Bosna, ne možemo navijati za Hrvatsku jer bi onda bili izdajnici.

Što kažeš na fenomen filma Svadba koji ruši sve rekorde? Govori li nam to da smo željni šala na račun Hrvata i Srba?

Bolje to da gledaju nego kako smo ratovali i da se vraćamo. Svadba je budućnost. Zadovoljan sam uspjehom filma jer glumi i moj dobar prijatelj Dragan Bjelogrlić. Predlažem da se snimi drugi dio - Udba, priča o dva uda.

Jesi s redateljem pričao o tome?

Razgovarali smo u gostionici u Beogradu i svidjelo mu se. Što je Svadba? Priča o ljubavi između Hrvatice i Srbina. Ali toliko je mržnje da se mora otići korak dalje u rušenju stereotipa. Hajdemo priču o ljubavi Hrvata i Srbina, jedan četnik, drugi ustaša. To je priča o dva uda - Udba.

Kako tumačiš recimo kad krene priča da su Gundulić i Marin Držić srpski pisci?

Koliko imamo njih koje dijelimo? Čiji je Tesla, naš ili vaš?

Mislim da je i naš i vaš.

Čije su ustaše? Samo vaše. Doći ćeš u Beograd, provest ću te centrom i nećeš ih vidjeti više nego na fasadama. Vi ste svi za nas ustaše. Ti si ustaša samom činjenicom da si iz Hrvatske. Vjerojatno smo mi četnici da neke pandane koji pišu u Hrvatskoj. Jedan od ciljeva naše emisije je da to demantiramo i kažemo da smo svi ljudi i najbolji susjedi na svijetu. Bliži smo mi vama nego što su vam Nijemci, ili Bošnjacima Turci.