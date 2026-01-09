FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LAVINA REAKCIJA /

Srpski voditelj u svojoj emisiji otpjevao pjesmu 'Mrzim Hrvate', pogledajte viralnu snimku

Srpski voditelj u svojoj emisiji otpjevao pjesmu 'Mrzim Hrvate', pogledajte viralnu snimku
×
Foto: Vladimir Zivojinovic/pixsell

Iako je središte njegovog djelovanja beogradski studio, Kesićeva popularnost odavno je prešla granice i ima vjernu publiku u cijeloj regiji, uključujući i Hrvatsku

9.1.2026.
13:24
Hot.hr
Vladimir Zivojinovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jedan od najpopularnijih srpskih satiričara i voditelja, Zoran Kesić, započeo je 2026. godinu - provokativno i uz lavinu reakcija. Njegova satirična pjesma "Mrzim Hrvate", izvedena početkom siječnja, postala je viralni hit, pokazujući, kako pratitelji pišu, da se Kesić ne boji koristiti oštru satiru za kritiku apsurda i nacionalističkih anomalija u društvu.

@24minuta Zoran Kesić mrzi hrvate! 393. epizoda #24minuta ♬ original sound - 24 minuta

Tekst pjesme 

Kad život ti je odvratan postao

Nit posla nit plate nit nade nit ljubavi, grozno

Kad izgleda da ne može gore

U jadu i bedi i sranju ti izašle bore

Kad ti se čini da nemaš ništa

Tada se seti nacionalizma

Bar imaš da mrziš komšiju svoga i njegovu zemlju i njegovog Boga

Ja mrzim Hrvate, čisto da znate

I mrzim Albance i migrante strance

A u ovom mraku sunce mi svane

Kada se setim da mrzim muslimane

I mrzim Mađare, a, pa čak i stare

I mrzim Slovence, njih slično ko Nemce

A džepovi prazni, nadu ja gubim

Sreća pa imam još koga da mrzim

Soroš vakcine! Vatikan papu! Cigane mrzim!

Jer stalno kradu! I homoseksualce! I kapitalizam!

Ali ipak najviše moram da priznam

Mrzim Hrvate, čisto da znate

I mrzim Albance i Šveđane Dance

A u ovom mraku sunce mi svane

Kada se setim da mrzim muslimane

Ma u ovom mraku sunce mi svane

Ej! Kada se setim da mrzim sve jarane

Sve jarane!

Inače, iako je središte njegovog djelovanja beogradski studio, Kesićeva popularnost odavno je prešla granice i ima vjernu publiku u cijeloj regiji, uključujući i Hrvatsku. Njegov specifičan humor koji često obuhvaća najosjetljivije društvene i političke teme, redovito pronalazi put do hrvatskih gledatelja.

Ta veza nije samo virtualna; Kesić je čest gost na pozornicama hrvatskih gradova. Nakon što je u prosincu 2025. godine nastupio u Zagrebu sa svojom kabaretskom predstavom "Priče i p(j)esme", već je najavio i novi susret s hrvatskom publikom. Naime, njegov je nastup zakazan za 28. siječnja 2026. godine u kinu Urania u Osijeku. 

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu

Zoran KesićSrbijaHrvatska
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LAVINA REAKCIJA /
Srpski voditelj u svojoj emisiji otpjevao pjesmu 'Mrzim Hrvate', pogledajte viralnu snimku