Srpski voditelj u svojoj emisiji otpjevao pjesmu 'Mrzim Hrvate', pogledajte viralnu snimku
Iako je središte njegovog djelovanja beogradski studio, Kesićeva popularnost odavno je prešla granice i ima vjernu publiku u cijeloj regiji, uključujući i Hrvatsku
Jedan od najpopularnijih srpskih satiričara i voditelja, Zoran Kesić, započeo je 2026. godinu - provokativno i uz lavinu reakcija. Njegova satirična pjesma "Mrzim Hrvate", izvedena početkom siječnja, postala je viralni hit, pokazujući, kako pratitelji pišu, da se Kesić ne boji koristiti oštru satiru za kritiku apsurda i nacionalističkih anomalija u društvu.
Tekst pjesme
Kad život ti je odvratan postao
Nit posla nit plate nit nade nit ljubavi, grozno
Kad izgleda da ne može gore
U jadu i bedi i sranju ti izašle bore
Kad ti se čini da nemaš ništa
Tada se seti nacionalizma
Bar imaš da mrziš komšiju svoga i njegovu zemlju i njegovog Boga
Ja mrzim Hrvate, čisto da znate
I mrzim Albance i migrante strance
A u ovom mraku sunce mi svane
Kada se setim da mrzim muslimane
I mrzim Mađare, a, pa čak i stare
I mrzim Slovence, njih slično ko Nemce
A džepovi prazni, nadu ja gubim
Sreća pa imam još koga da mrzim
Soroš vakcine! Vatikan papu! Cigane mrzim!
Jer stalno kradu! I homoseksualce! I kapitalizam!
Ali ipak najviše moram da priznam
Mrzim Hrvate, čisto da znate
I mrzim Albance i Šveđane Dance
A u ovom mraku sunce mi svane
Kada se setim da mrzim muslimane
Ma u ovom mraku sunce mi svane
Ej! Kada se setim da mrzim sve jarane
Sve jarane!
Inače, iako je središte njegovog djelovanja beogradski studio, Kesićeva popularnost odavno je prešla granice i ima vjernu publiku u cijeloj regiji, uključujući i Hrvatsku. Njegov specifičan humor koji često obuhvaća najosjetljivije društvene i političke teme, redovito pronalazi put do hrvatskih gledatelja.
Ta veza nije samo virtualna; Kesić je čest gost na pozornicama hrvatskih gradova. Nakon što je u prosincu 2025. godine nastupio u Zagrebu sa svojom kabaretskom predstavom "Priče i p(j)esme", već je najavio i novi susret s hrvatskom publikom. Naime, njegov je nastup zakazan za 28. siječnja 2026. godine u kinu Urania u Osijeku.
