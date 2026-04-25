Vučić novinara nazvao kretenom pa raspalio po Piculi: 'Govori često, ali glupo'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić obrušio se u subotu na Tonina Piculu kazavši da mu je "dovoljno vidjeti njegovu sliku s kalašnjikovom u rukama" da bi razumio njegove poruke, prenosi Danas.rs.

Vučićeva izjava dolazi nakon što je Picula, inače izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, naveo Vučićev režim kao glavni izvor nestabilnosti u Srbiji i regiji.

"Nisam razumio njegovu poruku. Često govori, a to je kratko i glupo. Misle da bismo im trebali laskati ako ne promijene svoj jezik o Srbiji. Znate koliko mi je to važno", rekao je Vučić novinarima iz Srbije tijekom posjeta Francuskoj gdje sudjeluje na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici.

Dodao je i da "dužnosnici poput Picule izmišljaju stvari" o njegovom boravku tijekom rata u Bosni i Hercegovini i ratnom "sarajevskom safariju", gdje su ljudi plaćali strijeljanje ljudi.

Novinara koji je pisao o tom slučaju Vučić je nazvao "lokalnim kretenom kojeg je hrvatska služba iskoristila za to".

Vučić je rekao da su mediji u Srbiji "postupili profesionalno" objavljujući Piculinu izjavu "iako to nije vijest", te da je novinaru "jedini cilj srušiti Srbiju".

