Safari snajperist iz Sarajeva svjedočio na sudu u Milanu: 'Čuo sam druge kako se hvale'

U istrazi koju vodi talijansko tužiteljstvo u Milanu protiv osoba za koje se sumnja da su tijekom rata u Bosni i Hercegovini dolazile na vikend ture na kojima su skupo plaćale kako bi sa sprskim snajperistima - iz zabave - pucali na civile u opkoljenom Sarajevu, u ponedjeljak je ispitan još jedan osumnjičenik, prenosi agencija Anadolu. Neimenovani muškarac (64) iz Alessandrije branio se šutnjom.

Njegova odvjetnica Licia Sardo, rekla je da je njezin klijent rekao da u to vrijeme nije išao u Bosnu i Hercegovinu, ali da je čuo hvalisanja onih koji su išli. Sardo je navela da njen klijent nikada nije sa srpskim paravojnim grupama, kako se tvrdi u razgovorima, te da čak nije ni služio vojni rok, ali da je o tim užasnim putovanjima u Sarajevo saznao iz priča poznanika i prijatelja.

Istraga oko "Sarajevo safarija" pokrenuta u Milanu protiv vikend snajperista koji su dolazili iz Italije i drugih zemalja u Sarajevo tijekom rata u Bosni i dalje traje. Iskaz je 9. veljače dao i G. V., 80-godišnji bivši vozač kamiona, koji je na osnovu izjava nekih svjedoka optužen da je bio jedan od "vikend-snajperista". On je odbacio optužbe rekavši da "nisu istinite".

Istraga pokrenuta u veljači 2025.

Talijanski novinar i pisac Ezio Gavazzeni podnio je prijavu Tužilaštvu u Milanu u veljači 2025. godine, uz dokumente i informacije koje je prikupio o opsadi Sarajeva. Nakon razmatranja Gavazzenijeve prijave, u studenom 2025. godine pokrenuta je istraga protiv osoba koje su tijekom rata u Bosni vikend-turama iz Italije odlazile u Sarajevo, plaćale visoke iznose novca srpskim snajperistima i s njima iz "zabave" pucale na bosanske civile.

Opsada Sarajeva počela je 5. travnja 1992. godine i trajala je do 29. veljače 1996. godine. Trajala je 1425 dana. Procjenjuje se da je oko 500.000 projektila ispaljeno na grad za vrijeme opsade. Za to vrijeme, oko 350.000 stanovnika bilo je izloženo svakodnevnoj vatri pripadnika nekadašnje JNA i paravojnih formacija, a kasnije pripadnika tadašnje Vojske Republike Srpske, iz skoro svih vrsta naoružanja, s položaja smještenih na okolnim brdima.

Tijekom opsade Sarajeva, koja je počela 6. travnja 1992. i završila 29. veljače 1996., ubijeno je 11.541 ljudi. Među žrtvama je bilo 1621 dijete. Svaka obitelj u gradu ima bar jednu žrtvu poginulu od granate ili snajpera. Sarajevo je okruženo planinama visokim preko dvije tisuće metara, koje se spuštaju u blage brežuljke. Snajperisti su bili postavljeni na tim uzvišenjima, s pogledom na ulice, trgove, stanove. Ili su bili na neboderima, s pogledom na "Snajper aleju". Ljudi koji su morali izaći van po vodu ili hranu trčali su trotoarima ili se sklanjali uz oklopna vozila UN-a.

Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju proglasio je Ratka Mladića i Radovana Karadžića krivima za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Osuđeni su i zapovjednici Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS-a Stanislav Galić, te Dragomir Milošević i Momčilo Perišić, također visoki časnici VRS-a.​​​​​​​

