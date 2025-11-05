Ušli smo u Ćacilend i ugledali Vučićevog čovjeka koji štrajka glađu: Evo što sve tvrdi

DVA LICA SRBIJE /

Ne smiruje se situacija na ulicama Srbije gdje se u ovim trenucima okupljaju pristaše predsjednika Aleksandra Vučića.

Napeto je bilo sinoć, kada je pred kamerama RTL-a Danas policija zaustavila autoprijevoznika koji je iz Novog Sada prevozio studente na prosvjed te ga potom uhitila. Građani su se potom žestoko suprotstavili policiji, pa je prijevoznik uskoro pušten. 'Ne vozim ćacije i neću, bilo bi me stid', rekao je prijevoznik za RTL Danas.

Ušli smo u Ćacilend

Ekipa RTL-a danas uživo prati događaje u Srbiji, a prije otprilike sat vremena ušla je u takozvani Ćacilend i zatekla kontra-štrajkaša glađu - zastupnika vladajućeg SNS-a, koji je štrajk glađu počeo otprilike u isto vrijeme kao i Dijana Hrka, majka mladića koji je poginuo u urušavanju nadstrešnice.

Zastupnik tvrdi da traži pravdu oko pada nadstrešnice i traži uhićenje predsjednika Skupštine Infrastrukture željeznice i direktora. To su krivci koje i Vučić već godinu dana označava kao ključne za pad nadstrešnice

Više pogledajte u videu