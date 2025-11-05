FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UGOSTITELJI NA UDARU /

Online osveta postaje sve ozbiljniji problem, lažne recenzije za restorane zgrozile sve

“U cijeloj prostoriji se osjeti neugodan miris”, “Preloša pizza, gore nema”, “Jako loša usluga, hrana još gora” - samo je mali dio izmišljenih internetskih recenzija kojima je srozana ocjena jedne pizzerije u Svetom Ivanu Zelini. Sve zbog krive pretpostavke: bijesni navijači vjerovali su da je vlasnik restorana nogometni sudac.

Komentari su postajali sve bizarniji. “Svakakvi su bili komentari, da se u našim pizzama nalaze žohari, dlake. Da su dobili miješano meso s pireom i krumpirom umjesto pizze, međutim mi smo pizzerija, mi nismo restoran. (Meso ni nemate?) Da, meso ni nemamo”, kaže Ivona Bajić Pajač, suvlasnica pizzerije u Svetom Ivanu Zelini.

U samo tri dana ocjena obiteljske pizzerije pala je s 4,2 na 1,5, prije nego što je Google uklonio dio lažnih recenzija, ali ne sve. Uz to su im promijenjeni ime restorana i broj telefona preko kojeg se naručuju pizze, što im je dodatno narušilo poslovanje i reputaciju.

“Trudimo se, borimo se. Google podrška je obaviještena. Treba kojih pet dana da se sve to promijeni”, dodaje Patrik Bajić, također suvlasnik pizzerije. Više doznajte u priči Borka Brunovića.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
5.11.2025.
8:39
Borko Brunović
RecenzijeRestoraniSveti Ivan ZelinaPajačNogometni Sudac
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx