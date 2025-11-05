Online osveta postaje sve ozbiljniji problem, lažne recenzije za restorane zgrozile sve

UGOSTITELJI NA UDARU /

“U cijeloj prostoriji se osjeti neugodan miris”, “Preloša pizza, gore nema”, “Jako loša usluga, hrana još gora” - samo je mali dio izmišljenih internetskih recenzija kojima je srozana ocjena jedne pizzerije u Svetom Ivanu Zelini. Sve zbog krive pretpostavke: bijesni navijači vjerovali su da je vlasnik restorana nogometni sudac.

Komentari su postajali sve bizarniji. “Svakakvi su bili komentari, da se u našim pizzama nalaze žohari, dlake. Da su dobili miješano meso s pireom i krumpirom umjesto pizze, međutim mi smo pizzerija, mi nismo restoran. (Meso ni nemate?) Da, meso ni nemamo”, kaže Ivona Bajić Pajač, suvlasnica pizzerije u Svetom Ivanu Zelini.

U samo tri dana ocjena obiteljske pizzerije pala je s 4,2 na 1,5, prije nego što je Google uklonio dio lažnih recenzija, ali ne sve. Uz to su im promijenjeni ime restorana i broj telefona preko kojeg se naručuju pizze, što im je dodatno narušilo poslovanje i reputaciju.

“Trudimo se, borimo se. Google podrška je obaviještena. Treba kojih pet dana da se sve to promijeni”, dodaje Patrik Bajić, također suvlasnik pizzerije. Više doznajte u priči Borka Brunovića.