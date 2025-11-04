FREEMAIL
DIJANA HRKA /

Majka koja je postala simbol otpora Vučiću: 'Ovo je moja borba za pravdu i 16 žrtava'

Već treću večer za redom traju prosvjedi Beogradu. Na jednoj strani podrška Dijani Hrki, a s druge strane pristalice Aleksandra Vučića - tzv. ćaci. Prisutan je i veliki broj policije koji su licem okrenuti prema okupljenim građanima koji prosvjeduju protiv Vučića i Ćacilenda. O svemu smo razgovarali s Dijanom Hrkom koja je u subotu štrajk glađu u blizini Skupštine Srbije. U padu nadstrešnice je prije godinu dana poginuo njezin sin Stefan. Više pogledajte u videu. 

 

4.11.2025.
20:14
RTL Danas
BeogradProsvjedPad Nadstrešnice
