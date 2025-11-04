Goruće gume gasilo je 60 vatrogasaca! Evo kako je prošao pakleni utorak u Svetoj Nedelji

BUKTINJA, DIM I SMRAD /

U Svetoj Nedelji u utorak se zapalilo skladište guma, a gusti crni dim bio je vidljiv iz gotovo cijelog Zagreba, pa čak i iz Slovenije. Temperatura u skladištu dosezala je oko tisuću stupnjeva, zbog čega je gašenje bilo iznimno teško, a u jednom trenutku na terenu se nalazilo čak 60 vatrogasaca s 25 vozila.

Građani koji su se zatekli u blizini svjedočili su dramatičnim scenama. “Dim je bio jako crn, sve je bilo ogromno. Praktički se vidjelo skroz do tamo. Bilo je široko nekih sto metara taj dim. Bio je ogroman plamen”, opisao je Tin Malezija iz Svete Nedelje.

Strah i neizvjesnost brzo su se proširili među stanovnicima. “Prvo sam mislila da nema žrtava… ali bilo je grozno”, kaže Sanja Ružić. “Iz tog crnog dima je vatra sukljala dugo. Peče me grlo i nos. Neće to tako brzo proći, izgleda.”

Vatrogasci su se borili s velikom količinom gorivog materijala - guma i iverala - koji se brzo širio vatrom, dok su istodobno spašavali susjedne objekte kojima je prijetila katastrofa. “Tu se radi o velikoj količini gorive mase… To je jako teško gasiti jer se brzo širi”, objasnio je zapovjednik Ivan Štimac, dodajući da su uspjeli spriječiti širenje na okolne firme.

Ekstremne temperature i gusti dim

Zbog ekstremnih temperatura i gustog dima, u pomoć su stigli i roboti Civilne zaštite. “Najpotrebnija je bila voda, zato smo izašli s dva vozila robota i dvjema cisternama s 10 tisuća litara”, rekao je pročelnik Područnog ureda Civilne zaštite Zagreb, Božidar Ćurić. Aktiviran je i kompletniji županijski operativni centar.

Jedan je radnik lakše ozlijeđen, a stanovnicima je preporučeno da ostanu u domovima, zatvore prozore i izbjegavaju boravak na otvorenom. “Osjeti se smrad i nije jednostavno ovdje biti… ali dobro je da lagano puše jer se dim ne spušta”, izjavio je gradonačelnik Dario Zurovec. U školama su učenicima podijeljene maske, a promet u gradu praktički se blokirao. Više doznajte u prilogu