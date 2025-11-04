Nestaju naplatne kućice, ali kolone ipak ostaju? 'Gužvi će sigurno biti. Gledajte...'

DIGITALNI SUSTAV NAPLATE /

Nema više zaustavljanja na naplatnim kućicama, ni plaćanja karticom ili gotovinom. Vožnja autocestom uskoro će funkcionirati potpuno digitalno. Unaprijed ćete se morati registrirati, a jesu li vam cestarine plaćene ili se pokušavate prošvercati provjeravat će posebna vozila.

Velika promjena hrvatske infrastrukture započinje već danas, kada kreće izgradnja prvih sedam portala od ukupno 202 koji će zamijeniti sve postojeće naplatne kućice. Novi digitalni sustav naplate cestarine trebao bi u potpunosti zaživjeti za godinu dana.

Hrvatske autoceste ulaze u eru potpuno automatizirane naplate. Sustav će biti temeljen na registracijskim oznakama vozila, a korisnici će moći birati između sustava ENC, koji već koriste, i novog APRP-a – automatskog prepoznavanja registarskih pločica. Sve će biti povezano s mobilnom aplikacijom, preko koje će se cestarina automatski naplaćivati s bankovnog računa ili kartice, jednako kao kod naručivanja hrane ili vožnje taksijem.

Predsjednik Nezavisnog cestarskog sindikata, Anđelko Kasunić ističe da će se prelazak na digitalni sustav odvijati bez masovnih otkaza. „Pa nema kukanja jer ovaj sustav pripremamo od 2016. kad je krenulo restrukturiranje. Uvođenjem nove tehnologije postiže se brzina prometa, a to ne znači da će se smanjiti i broj zaposlenih“, rekao je Kasunić.

Dio zaposlenika će se preraspodijeliti na druge poslove, dok će neki otići u mirovinu, što znači da zadržavanje radnih mjesta ostaje prioritet.

Portali, aplikacije i patrolna vozila

Registracija vozila bit će povezana s aplikacijom na mobitelu, a aplikacija s korisničkim računom. Oni koji se u sustav ne prijave, neće moći izbjeći kontrolu, na terenu će ih pratiti 74 posebna vozila koja će očitavati registarske pločice i provjeravati uplatu.

No, sustav neće biti bez izazova. Što ako kamera ne može prepoznati registarsku oznaku zbog guste magle, snijega ili tehničkih smetnji? Marko Ševrović s Fakulteta prometnih znanosti upozorava da će prvi mjeseci primjene biti test izdržljivosti: „Što se tiče kad jednom sustav bude u funkciji, sigurno da će najveći izazov biti ta količina prometa i eventualno u kombinaciji s nekim vremenskim uvjetima“, navodi.

Dodatno pitanje odnosi se na strane turiste – posebice starije posjetitelje koji nisu navikli na digitalne aplikacije. Kasunić pojašnjava kako će i za njih biti osigurano rješenje: „Kad budu ulazili u Hrvatsku, doći će na kontrolnu stazu gdje će sa svojim automobilom registrirati podatke ručno“, kaže.

Kontrolne staze, nalik bankomatima, bit će postavljene na granicama i omogućit će unos registracije odmah po ulasku u zemlju. Gužve, međutim, neće u potpunosti nestati. „Gužvi će sigurno biti. Gledajte, mi smo i sada imali gužve nekad zbog naplatnih kućica, ali nekad i zbog toga što autoceste nemaju dovoljno kapaciteta“, objašnjava Ševrović.

Kazne za one koji ne plate cestarinu novim digitalnim putem bit će stroge - do 600 eura po vozaču. Novi sustav hrvatske digitalne naplate cestarine trebao bi u potpunosti zaživjeti u studenom 2026.