Hrvatski bedem komentirao je iduću postaju

mAMIĆ ZA RTL /

Marko Mamić već je godinama jedan od najpouzdanijih igrača hrvatske rukometne reprezentacije. Uoči Europskog prvenstva 2026., odigrao je oba pripremna susreta protiv Švicarske u Bernu. U prvom, odigranom prošlog četvrtka, Hrvatska je slavila rezultatom 29:26, dok je u uzvratu u nedjelju domaćin bio bolji s 30:28.

Nakon odrađenih utakmica, Mamić je za RTL dao kratak osvrt na dvoboje i otkrio što očekuje od predstojećeg prvenstva. U razgovoru s Majom Oštro Flis, istaknuo je važnost ovih utakmica kao dijela završnih priprema hrvatske reprezentacije za Euro 2026.