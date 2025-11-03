Poginulo 242 ljudi, on je jedini preživio i sada je dao prvi intervju: 'Samo mislim na njega'

BILO JE TO RAVNO ČUDU /

Bilo je to ravno čudu. Vishwashkumar Ramesh jedini je preživio stravičnu avionsku nesreću zrakoplova Air India u kojoj je poginulo 242 ljudi. Spasilo ga je sjedalo 11A smješteno uz izlaz za slučaj opasnosti. Njegov brat je poginuo. Sada je Ramesh dao prvi intervju za Sky News.

Pati od PTSP-a, ne može komunicirati sa ženom i sinom, a dane uglavnom provodi sam u sobi. Iz kuće gotovo da ne izlazi. Dobio je jednokratnu odštetu od 24 i pol tisuće eura, ali to mu ne pokriva sve troškove liječenja. Svaki dan je bolan, kaže 40-godišnji Viswashkumar Ramesh. Indijski istražitelji utvrdili su da je do nesreće najvjerojatnije došlo zbog toga što su prekidači za gorivo u avionu umjesto na ON bili na OFF, odnosno isključeni. Nije poznato jesu li se sami isključili.

Zbog toga su motori ostali bez goriva, a avion se nedugo nakon polijetanja zabio u zgradu.

Što se dogodilo, kada si shvatio da nešto nije u redu?

Prilično je teško objasniti. Čak i sebi.

Sjećaš li se svega?

Stvarno je teško.

Samo spavam na svom krevetu cijeli dan. Samo mislim na svog brata.

Tvog brata koji je umro?

Bio je to moj mlađi brat.