Optuženi za rušenje Srbije: Jovan, Doroteja, Anja i Branislav prekinuli šutnju

'I DALJE VJERUJEMO' /

Na 16 minuta Srbija je u subotu utihnula: zbog 16 ljudi koji su prije godinu dana poginuli u padu nadstrešnice. Više od sto tisuća ljudi prosvjedovalo je u u subotu Novom Sadu, jer za smrti dosad nitko nije odgovarao i jer misle da je sve povezano s korumpiranom vlašću Aleksanda Vučića. Državna televizija naravno nije prenosila ni taj prosvjed, ni druge prosvjede diljem Srbije, pa ni nasilje koje se na njima dogodilo: u to su vrijeme emitirali stare filmove. Mi i dalje vjerujemo da rezultat svega može biti normalna Srbija: govori samo za Direkt, četvero studenata koji su optuženi za rušenje ustavog poretka, a koje Vučić i režimski mediji zovu teroristima. 8 mjeseci već žive daleko od obitelji i prijatelja, u Hrvatskoj. Dosad su šutjeli da ne ugroze sigurnost drugih prosvjednika: ali danas su Jovan, Doroteja, Anja i Branislav prekinuli šutnju. S njima je razgovarao Petar Panjkota