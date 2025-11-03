Zagreb ima najsuvremeniji teatar u Hrvatskoj! Uoči otvaranja HNK 2 razgovarali smo s intendanticom

555 REFLEKTORA ZA 350 LJUDI /

U Zagrebu je otvoren HNK 2 – nova scena Hrvatskog narodnog kazališta. Simbolično, otvorenje počinje istom izvedbom kojom je pred carom Franjom Josipom prije 130 godina otvorena matična zgrada HNK – Slava umjetnosti.

U obnovu je utrošeno 45 milijuna eura, od čega 25 milijuna za izgradnju i opremanje nove scene. Prva predstava u HNK 2 bit će 14. i 15. studenoga s novom produkcijom kultnog mjuzikla Cabaret.

„Bilo je i predstava, i događanja, i koncerata, i nekih stvari gdje se to lijepo sve skupa izmiješa. U ovom broju, da je to cijeli orkestar, da je to cijeli zbor, da je to dosta baleta i puno glumaca – vrlo, vrlo, vrlo rijetko", kazao je redatelj Krešimir Dolenčić.

"Još uvijek se osjećamo kao da smo na nekakvom gostovanju, presretni smo, predivno je, zaista, novo je sve. Imamo prvi put u HNK amfiteatar, sistem amfiteatra koji se može mijenjati, tako da jedva čekamo zaigrati na ovoj pozornici da vidimo kako je to“, kazao je glumac Igor Božić.

Najsuvremenija kazališna tehnologija

HNK 2 je najsuvremenije opremljena kazališna scena s više od 555 reflektora, stotinu mikrofona i zvučnika i 400 sajli koje vise sa stropa. Brojimo sitno do samog početka, a sve je spremno za svečano otvorenje. O programu govori gošća:

„Kada se ovaj zastor podigne, čeka nas umjetnički program Slava umjetnosti 2.0, kojim smo zapravo htjeli povezati otvorenje naše matične zgrade prije 130 godina slavom umjetnosti. Tako da smo ostavili neke dijelove programa, kao što je osma slika Zrinskoga, citati iz Miletićevih zapisa, ali naravno dodali smo i novosti. Krešimir Dolenčić je redatelj, Dino Pešut također je scenarist“, kazala je intendantica zagrebačkog HNK Iva Hraste-Sočo.

„Bit će i suvremenih izvadaka iz najpoznatijih književnih djela, suvremena opera Judita, balet Glembajevi i vidjet ćete ostalo“, dodala je.

Što je novo u odnosu na stari HNK, upitali smo intedanticu. „Razlika je zapravo u suvremenosti, u suvremenoj tehnologiji koja je ovdje stvarno zadnji krik onoga što se može u kazališnoj tehnologiji dobiti. Pozornica je iste veličine kao naša pozornica u matičnoj zgradi, ali gledalište sukladno zahtjevima koje smo morali ispuniti.“ Na novoj sceni je oko 300 mjesta.

„Tristotinjak mjesta. Budući da je polivalentna dvorana, broj mjesta varira od 308 do 350. Ako je operna predstava, svira se u ‘rupi’, naravno da je 308. Ako ne, zatvori se i dramska predstava može igrati za 350 ljudi.“

„Hoće li večeras sve biti popunjeno?“ – „Hoće, apsolutno. Večeras je stvarno bilo traženo gdje će ljudi sjesti. Mi smo upravo zbog toga, zbog ove tristotinjak mjesta koje imamo, organizirali i prijenos ispred HNK 2, u parku HNK 2, gdje će se na velikom videozidu moći vidjeti otvaranje.“

Prve izvedbe već u prodaji

Idući tjedan na rasporedu su prve izvedbe i već se dobro prodaju. „Evo, kreće Cabaret kao prva premijerna izvedba, naša zajednička predstava drame, opere i baleta. Jako se dobro prodaju karte, iako smo predvidjeli dvadesetak predstava, stvarno jedan lijepi broj, ali vrlo brzo nestaju i prije nego što je premijera izašla“, kazala je Hraste-Sočo.

Na pitanje hoće li biti izazovno popunjavati program na dvije lokacije, odgovor je optimističan: „Pa to ćemo tek zapravo vidjeti u praksi, ali ono što vidimo već sada jer smo objavili program do veljače i u HNK 2 i u matičnom HNK – ne čini se da će biti veliki problem“, zaključuje.