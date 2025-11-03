Pitali smo vas hoće li Trump uspjeti okončati rat u Ukrajini, evo vaših odgovora...

MIR NA VIDIKU? /

Čini se da više nema nade da Ukrajina dobije veliko pojačanje. Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je novinarima jasno rekao kako zapravo ne razmatra ustupanje raketa 'Tomahawk' Ukrajini.

Trump kaže da nema plana za slanje ovih raketa dugog dometa jer ih SAD trebaju za vlastitu obranu, a brine da bi njihovo slanje dovelo do eskalacije sukoba s Rusijom. Lider Zapada oružje neće slati, ali se zato u intervjuu CBS-u pohvalio popisom ratova za koje tvrdi da ih je završio.

Pitali smo vas: "Hoće li Trump uspjeti završiti rat u Ukrajini?". U video prilogu donosimo komentare naših čitatelja.