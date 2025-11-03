Reprezentativci do 17 godina kreću po svjetski tron, prva utakmica donosi jednog od favorita

NAKON 10 GODINA /

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina će prvi put nakon cijelog desetljeća sudjelovati na Svjetskom prvenstvu koje počinje sutra u Katru. Pred njima je prva utakmica protiv Senegala.

Afrički protivnik mladih Vatrenih u Dohi ujedno je i najzahtjevniji, a u skupini su i s Kostarikom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Momčad Marijana Budimira jedna je od 48 reprezentacija na turniru. Iz svake skupine u nokaut fazu idu prve dvije reprezentacije iz svake od 12 skupina te osam najboljih trećeplasiranih. Svjetsko prvenstvo traje do 27. studenog, a veliku najavu možete pročitati OVDJE.