NAKON 10 GODINA /

Reprezentativci do 17 godina kreću po svjetski tron, prva utakmica donosi jednog od favorita

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina će prvi put nakon cijelog desetljeća sudjelovati na Svjetskom prvenstvu koje počinje sutra u Katru. Pred njima je prva utakmica protiv Senegala.

Afrički protivnik mladih Vatrenih u Dohi ujedno je i najzahtjevniji, a u skupini su i s Kostarikom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Momčad Marijana Budimira jedna je od 48 reprezentacija na turniru. Iz svake skupine u nokaut fazu idu prve dvije reprezentacije iz svake od 12 skupina te osam najboljih trećeplasiranih. Svjetsko prvenstvo traje do 27. studenog, a veliku najavu možete pročitati OVDJE

 

 

3.11.2025.
10:56
Sportski.net
