Skandal u nižem rangu: Glavnog suca lovili na terenu, došlo do fizičkog napada

Skandal u nižem rangu: Glavnog suca lovili na terenu, došlo do fizičkog napada
Foto: Screenshot/facebook

Nakon utakmice, domaći navijači utrčali su u teren i napali suce utakmice

3.11.2025.
10:20
Sportski.net
Screenshot/facebook
Treći rang bosanskohercegovačkog nogometa donio je bizaran skandal. Utakmica 12. kola Druge lige FBiH Sjever donijela je pobjedu Bosne iz Kalesije u gostima kod Radničkog iz Lukavca 2:1.

Nakon utakmice, domaći navijači utrčali su u teren i napali suce utakmice. Domaćini su izjednačili u 88. minuti na 1:1, a onda je u sudačkoj nadoknadi Bosna došla do pobijede nakon jedanaesterca. Nakon posljednjeg zvižduka nekoliko je navijača Radničkog utrčalo u teren i lovilo glavnog suca Denisa Zukića iz Srebrenika. 

Suci su bježali, a došlo je i do fizičkog napada što se može vidjeti na snimci koja se širi društvenim mrežama. Nakon nekoliko minuta, strasti su se smirila i suci su završili na sigurnom. Radnički iz Lukavca objavio je na svojim mrežama i veliko priopćenje. 

"Kao i u prethodnim utakmicama, nažalost i u današnjoj utakmici imali smo priliku da umjesto kvalitetne igre i dobrog nogometa u glavnoj ulozi po tko zna koji put gledamo službena lica današnje utakmice. Već od četrdesete sekunde utakmice svima je manje-više bilo jasno kako će se današnja utakmica kretati i kakvo suđenje službenih lica (Zukić Denis (Srebrenik), Hodžić Dženan (Srebrenik) i Vikalo Eldar (Tuzla) možemo očekivati.

Pored mnogobrojnih greški na štetu naše ekipe i dva crvena kartona (Sejfudin Beganović i Mirza Mahovkić) svakako je vrijedno posebno izdvojiti dva nedosuđena penala za našu ekipu nakon evidentnih prekršaja nad Ahmetovićem i Omerovićem (fotografije u prilogu, prosudite sami), a kada je naša ekipa pokazala volju čak i s igračem manje da utakmicu privede kraju s pobjedom, nakon izjednačenja u 86. minuti golom Kavazovića i potpune ofenzive u samom finišu utakmice, u 93. minuti slijedi potpuni šok i penal kakav dugo nije viđen na našim terenima, za goste, dosuđen od strane Zukić Denisa iz kojeg ekipa Bosne i dolazi do pobjede. Kao šlag na tortu i kulminacija današnjeg cirkusa u režiji ljudi u crnom, glavni sudac ove utakmice, Zukić Denis iz Srebrenika, pokazuje svoj „sportski duh“ i profesionalizam psovanjem majke jednom od naših mlađih igrača u timu, Gazetić Ajdinu, što je za svaku osudu i na sramotu čovjeku koji sebe zove „sportistom“ i „nogometnim sudcem“. 

Dok kola ove nogometne lige prolaze, a naš klub biva oštećen, sada već na skoro svakoj utakmici koju igramo, pitamo se za koga se zaista igra nogomet u Bosni i Hercegovini i kako uopće uz ovakve scene koje su redovne na našim terenima motivirati mlade momke da se bave nogometom, kada druga lica kroje rezultate van terena, a ne kako bi bilo ispravno, igrači na samom zelenom travnjaku. Na kraju svega sada čekamo i objektivnu kaznu saveza da bi pokrili ljude koji sve ovo mjesecima „pakuju“, a nije da nismo upozoravali ranije na sve". 

Bosna I HecegovinaNapad Na SucaLukavac
