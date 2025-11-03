Zvijezdi Premier lige nogometni agent prijetio pištoljem. Pušten je na slobodu

Naime, kako piše britanski The Sun, jedan nogometni agent zaprijetio je zvijezdi Premier lige pištoljem. Iako nije navedeno tko je nogometaš niti tko je agent, zna se da među svojim igračima agent ima i engleskog reprezentativca, dok se o nogometašu zna se da je procijenjen na 60 milijuna funti i da je u 20-ima.

Nogometaš je bio napadnut dok je šetao s prijateljem po prometnoj londonskoj ulici. Agent (31), koji predstavlja nekoliko igrača, uključujući engleskog reprezentativca, uhićen je prošlog mjeseca pod sumnjom da je prijetio oružjem, a sada se vodi istraga zbog navodnog ucjenjivanja i prijetnji nogometaševom prijatelju. Iako još nije optužen za ikakav zločin, agentu je policija pretražila kuću vrijednu dva milijuna funti te ga pustila uz jamčevinu pod uvjetom da ne kontaktira nogometaša. Iako je policija prvotno zabranila odlazak iz zemlje agentu, to je na kraju dopustila zbog unaprijed rezerviranih putovanja.

Nogometaš, čije ime nije objavljeno iz pravnih razloga, i njegov prijatelj prošli su bez ozljeda, no izvor je otkrio kako je igrač potresen i kako je odmah prijavio incident.

