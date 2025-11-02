HGSS i MUP udružili snage, s Bell helikopterima spašavat će iz 'nemogućih' situacija

SPAS S NEBA /

HGSS i MUP bili su u zajedničkoj su obuci za spašavanje ljudi novim Bell helikopterom. Ministarstvo unutarnjih poslova zbog toga je organiziralo specijalno osposobljavanje u Ogulinu na helidromu Poredice, na kojem je sudjelovao 31 pripadnik HGSS-ovih stanica Ogulin i Karlovac. Riječ je o velikom iskoraku u modernizaciji spašavanja iz zraka. Policija i gorska služba poručuju zajedničkim radom unaprjeđujemo sustav s ciljem spašavanja života.

Bili smo u zagrebačkoj bazi HGSS-a i doznali da Bell Helikopteri neće još neko vrijeme u pravu akciju jer se radi o velikom iskoraku pa se osposobljavanja provode detaljno. Izvršni pročelnik HGSS-a Marko Rakovac otkrio je da oni već mjesec dana prolaze obuku sa zračnom jedinicom ATJ Lučko. Prije svega se upoznavaju s letjelicom i posadom. Ovaj tjedan će imati obuke u Paklenici i Samoboru. U praksi će to izgledati tako da će MUP upravljati letjelicom, odnosno ATJ Lučko, a HGSS će davati stručne ekipe koji će odrađivati spašavanja u zraku. To znači rad s vitlom koji pomaže u mjestima gdje helikopter ne može sletjeti kad je riječ o planini, kanjonu, brza rijeka, stijena. Ako nemaju tu opremu, inače to traje više sati, sad će to biti moguće u samo sat i pol od poziva. Detalje pogledajte u videu