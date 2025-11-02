Poskupljuju plin i struja, ali i komunalije: Donosimo detaljan popis gradova

U gradu na četiri rijeke rastu računi za vodu, ali i komunalna naknada za 20 posto. U povećanja se ide zbog daljnjih ulaganja, pa i onih vezanih uz zamućenu karlovačku vodu,objašnjava gradonačelnik, HDZ-ov Damir Mandić pa dodaje: "Imamo još posla. Moramo sufinancirati još europskih projekata. Vjerujemo da će građani ovo povećanje komunalne naknade cijeniti, jer je to vraćanje novca njima kroz komunalne usluge".

I nije Karlovac jedini. U Makarskoj će komunalna naknada rasti 266 posto, u Dugom Selu 182 posto. Između ostalih, rast, ali blaži, očekuje i Opatijce, Siščane, Bjelovarčane, Benkovčane, Đurđevčane, Velikogoričane.

Što sve poskupljuje?

Uz kavu na varaždinskom suncu priča se i o rastu komunalne naknade za 30 posto, dok će odvoz otpada, prema riječima gradonačelnika Nevena Bosilja, poskupjeti 20 posto. SDP-ovac krivi državu: "Porezna politika države je takva da su se sve porezne reforme radile tako da se uzima novac od jedinica lokalne uprave, prvenstveno gradova. Futra se jedna debela guska, županija, koja je zapravo relativno nepotrebna. A sve na uštrb naših građana i gradova".

Ne može se ovo svaliti na Vladu koja ulaže u ravnomjerni razvoj, kaže varaždinski HDZ-ovac i ministar u Vladi, Damir Habijan. Pa je lokalna organizacija krenula u skupljanje potpisa za peticiju da do povećanja ne dođe. "Ovo je samo izmotavanje od strane gradske vlasti, koja i zbog pritisaka određenih sudskih postupaka, pokušava prebaciti lopticu na nekog drugog, ali ja mislim da Varaždinci i Varaždinke to vide", poruka je Habijana.

Skuplja voda

I u Trogiru će komunalna naknada rasti za 25 posto. SDP-ov gradonačelnik Ante Bilić tvrdi da to nema veze s tim što je do idućih izbora 3 i pol godine te također upire prostom u Vladu: "Vidimo nekidan izjave ministra kako su jedinice lokalne samouprave u minusu, čudi se, a to su posljedice odluka Vlade koje su donesene. Idemo na neko minimalno povećanje od 25 posto nakon 20 godina. Sigurno da to nema veze s izborima. Pratit ćemo gradske financije i održavat ih na pozitivnoj nuli".

Od iduće godine povećanje cijene odvoza smeća čeka i Riječane, čak 70 posto skuplje. Šibenčani će vodu plaćati 63 posto više. I to već od danas.

POGLEDAJTE VIDEO: Grijanje poskupljuje, ali ne jednako za sve: Istražili smo kako se kreću cijene po gradovima