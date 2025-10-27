Stanari ovog nebodera u Hrvatskoj dosjetili se kako uštedjeti na računima za struju

Neboder na Blatinama ima svoju fotonaponsku elektranu s pomoću koje može proizvesti električnu energiju više nego dovoljnu za zajedničku potrošnju zgrade. I dok računi za struju rastu, stanari ove zgrade će uštedjeti.

Uz prekrasan pogled neboder u Šimićevoj na splitskim Blatinama jedina je višestambena zgrada u gradu sa svojom fotonaponskom elektranom na krovu. Za investiciju koja je koštala oko 12 500 eura stanari su novac prikupili sami.

"Nikakva sredstva nisu došla ni od države ni Europske unije, nego zgrada sa 64 stana je toliko složna da smo odlučili jedan dio novca koji smo čuvali na posebnom računu investirati poslije kompletne obnove u ovu fotonaponsku elektranu", kaže predstavnik stanara Radoslav Đorđević.

Trenutno je elektrana u probnom radu, ali kada bude radila punim kapacitetom proizvodit će 10 kW, a za zgradu je potrebno negdje oko pet. Energija ide za zajedničku potrošnju zgrade - na rasvjetu i dva dizala.

"Naše samo neplaćanje stanara električne energije za zajedničku potrošnju koja je sad poskupila na 290 eura, znači rasvjeta i dizalo će se isplatiti nakon tri godine", kaže Radoslav Đorđević.

Vijek trajanja solarnih panela je 25 godina, a stanari su svakako na dobitku. "Apsolutno ja sam za to i da se na balkone stavljaju solari za kućanstva, da uštede", kaže Violeta Đivoje.

"Najgore je onome prvom, a mi smo bili prvi, imali smo tu inicijativu, krenuli smo odmah. Čim ide prvi, normalno da ovi drugi gledaju mogli smo i mi i to tako ide u nas", kaže Antonio Varin.

Iz nebodera već planiraju i daljnje projekte

Energetski samodostatan neboder privukao je pažnju susjednih zgrada koje planiraju takvu investiciju. "Super ideja nadam se da će se i od nas to realizirati", kaže Helena. "Pa onda se isplati vjerojatno, ne znam zašto to ne rade svi od državnih službi i tako dalje", dodaje Goran.

"Već je susjedna zgrada iza mene, prepustio sam red da oni naprave i oni su u završnoj fazi pregovaranja i ugovaranju, a onda sljedeći neboder koji se isto obnovio toplinski, a koji ja vodim, isto ćemo napraviti ovakav način", kaže Radoslav Đorđević.

Preko 10 tisuća zgrada i kuća u Hrvatskoj ima solarne elektrane, a uz državne poticaje sufinancirano ih je oko 6000. Iako je riječ uglavnom o kućama, sve je veći interes i za višestambene zgrade.

"Tako da od prethodnih poziva je bilo po desetak stambenih zgrada koje su ugrađivale fotonaponske sustave, a 2024. prijavljeno je od ugovorenih 140 zgrada 70-ak je imalo već izgrađene fotonaponske elektrane za zajedničku potrošnju", kaže Tomislav Ivić, voditelj projekta energetske obnove Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Iz nebodera na Blatinama već planiraju i daljnje projekte. Mjesta na krovu još ima, a uz poticaje napravili bi još jednu elektranu, ali za potrošnju kućanstva. Onda bi im ušteda bila maksimalna.