Stravičan pronalazak na gradilištu! Bomba od 223 kg onesposobljena kod Pule: Pogledajte fotografije akcije

Akcija onesposobljavanja avionske bombe iz Drugog svjetskog rata uspješno je završena u nedjelju na gradilištu u Ulici Vallelunga u Puli gdje je pronađena prilikom iskopa temelja obiteljske kuće.

Foto: Srecko Niketic/pixsell

U drugom dijelu akcije bomba će biti prevezena na poligon u Ližnjan i tamo će biti uništena, potvrdio je to novinarima voditelj Službe protueksplozijske zaštite Ravnateljstva policije Tomislav Vukoja.

Foto: Srecko Niketic/pixsell

"To je prvi dio akcije koji je protekao kako smo i planirali. Nije bilo bilo problema premda smo očekivali da će se lakše odviti upaljač, no uspjeli smo to riješiti kliještima te izvadili detonator i bomba je sada onesposobljena", rekao je Vukoja. Kako je naglasio, to je bio najzahtjevniji i najopasniji dio akcije jer je situacija opasna dok god je upaljač na eksplozivnom sredstvu.

Foto: Srecko Niketic/pixsell

Dodao je da su u relativno kratkom vremenu uspjeli odvojiti upaljač i detonator od eksplozivnog sredstva i sada nema opasnosti.

Vukoja je objasnio da je upaljač bio nagnječen jer ga je bager prilikom iskopa temelja pritisnuo, ali da upaljač ima zaštitu - konstruiran je tako da se udarna igla ne može s bagerom aktivirati.

Instruktor za protueksplozijsku zaštitu u regionalnoj jedinici policije u Rijeci Zdravko Delač rekao je da im je tri minute trebalo da skinu upaljač, onda su u slijedeće tri minute izvukli detonator. "Za pet- šest minuta sve je bilo gotovo", rekao je.

Foto: Srecko Niketic/pixsell

Riječ je o britanskoj bombi opće namjene teškoj 223 kilograma, od čega je oko 69 kilograma TNT-a. Duga je oko metar, širine 33 centimetra, a namijenjena je razaranju objekata i vojnih ciljeva. U slučaju eksplozije procjenjuje se da ubojno djelovanje doseže oko 80 metara, pa bi mogao nastati krater dubine oko 1,5 metra i širine oko 3,4 metra.

Foto: Srecko Niketic/pixsell

Slijedi uništavanje bombe na poligonu na Marleri u Ližnjanu gdje će bager iskopati jamu u koju će biti položena bomba, na bombu će biti postavljen eksploziv, izvući će se sistem za aktiviranje, a potom će se bomba zatrpati zemljom i detonirati.

Cijela akcija u nedjelju je počela u osam sati ujutro kada je evakuirano sedamdesetak obitelji koje su bile 'u crvenoj zoni' gdje živi oko 200 stanovnika.

