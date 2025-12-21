FREEMAIL
OBITELJSKO SLAVLJE /

Ponosni roditelji: Ecija Ivušić objavila dirljiv video s proslave rođendana

Ponosni roditelji: Ecija Ivušić objavila dirljiv video s proslave rođendana
Foto: Luka Stanzl/pixsell

Obitelj je proslavila rođendan uz smijeh, zagrljaje i tortu s motivima životinja

21.12.2025.
22:52
Hot.hr
Luka Stanzl/pixsell
Ecija Ivušić (39), bivša radijska i televizijska voditeljica, i njezin suprug, glazbenik i poduzetnik Goran Belošević, slave poseban trenutak – njihov sin Leo slavi svoj 2. rođendan. Tim povodom Ecija je na društvenim mrežama podijelila emotivnu čestitku i video koji je raznježio mnoge pratitelje.

Dirljiva čestitka

U objavi Ecija opisuje svakodnevne navike i osobine svog mezimca, od njegove neiscrpne energije i znatiželje do ljubavi prema životinjama i plesu. “Hvala ti što postojiš, hvala ti što rasteš i što ja rastem uz tebe svaki dan kao majka i osoba. Volim te do onog neba kome sam se beskrajno molila za tebe”, napisala je voditeljica.

Ljubav i brak

Podsjećamo, priča Ecije i Gorana započela je romantičnom prosidbom krajem 2021. godine u Firenzi. Brak su sklopili u rujnu prošle godine na otočiću Vrniku, a svadbeni party održan je na Korčuli uz brojne poznate osobe, uključujući Nives Celzijus, Snježanu Schillinger i Anteu Kodžoman. Ecija je za taj dan odabrala vjenčanicu dizajnera Borisa Pavlina.

