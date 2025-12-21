FREEMAIL
BAVARSKA MAŠINA /

'Petarda' nemilosrdnog Bayerna, sjajni Stanišić zabio i asistirao

'Petarda' nemilosrdnog Bayerna, sjajni Stanišić zabio i asistirao
Foto: Sportski.net

Stanišić otvorio put prema pobjedi

21.12.2025.
22:47
Hina
Sportski.net
U zadnjem dvoboju 15. kola i jesenskon dijela Bundeslige lider Bayern je slavio kod Heidenheima s 4-0, a prvi gol za Bavarce polučio je Josip Stanišić

Stanišić je pogodio u 15. minuti i otvorio je puta prema pobjedi koju su potvrdili Michael Olise (32), Luis Diaz (85) na dodavanje Stanišića, te Harry Kane (90+2). 

Stanišićev gol i asistenciju možete pogledati OVDJE.

Bayern je jesenski prvak bez poraza s 13 pobjeda i dva remija, te s 41 bodom, devet više od Borussie Dortmund.

Heidenheim je predzadnji s tri boda više od fenjeraša Mainza

BundesligaJosip StanišićBayern MunchenHeidenheim
'Petarda' nemilosrdnog Bayerna, sjajni Stanišić zabio i asistirao