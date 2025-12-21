'Petarda' nemilosrdnog Bayerna, sjajni Stanišić zabio i asistirao

U zadnjem dvoboju 15. kola i jesenskon dijela Bundeslige lider Bayern je slavio kod Heidenheima s 4-0, a prvi gol za Bavarce polučio je Josip Stanišić.

Stanišić je pogodio u 15. minuti i otvorio je puta prema pobjedi koju su potvrdili Michael Olise (32), Luis Diaz (85) na dodavanje Stanišića, te Harry Kane (90+2).

Stanišićev gol i asistenciju možete pogledati OVDJE.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bayern je jesenski prvak bez poraza s 13 pobjeda i dva remija, te s 41 bodom, devet više od Borussie Dortmund.

Heidenheim je predzadnji s tri boda više od fenjeraša Mainza.

POGLEDAJTE VIDEO: FNC 26 oduševio, Vaso Bakočević i Miloš Janičić su glavne priče lude noći