FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OPET ON /

Nastavak problema za Niku Kovača. Problematična zvijezda bit će kažnjena

Nastavak problema za Niku Kovača. Problematična zvijezda bit će kažnjena
×
Foto: Maik Hölter/team2sportphoto/imago Sportfotodienst/profimedia

"Razlog zamjene bio je vrlo jasan – njegova igra. Mogao sam ga zamijeniti već na poluvremenu, ali nisam htio. Želio sam mu dati još jednu priliku“

20.12.2025.
14:24
Sportski.net
Maik Hölter/team2sportphoto/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U zadnje vrijeme Karim Adeyemi sve je problematičniji. Usred glasina kako želi napustiti „Žuto-crne“ zbog supruge koja ne želi živjeti u Dortmundu, mladi napadač (23) igra sve lošije, a sada je izazvao novi skandal nakon utakmice s Borussijom iz Mönchengladbacha.

Adeyemi je burno reagirao kada ga je trener Borussije Dortmund Niko Kovač zamijenio u 60. minuti napete domaće pobjede (2-0) te je, ljutit, pokušao otići u svlačionicu. No u tome ga je zaustavio sportski direktor BVB-a Sebastian Kehl i poslao natrag na klupu.

„Rekao sam mu: ne ideš u svlačionicu, sjediš tamo“, objasnio je Kehl nakon utakmice. „Zamjena je bila potpuno opravdana. Karim nije igrao dobro. Bit će kažnjen zbog toga. Ne želim vidjeti takvu reakciju, niti trener, niti itko drugi. To nije u redu, a Karim to i sam zna. O toj smo temi intenzivno razgovarali s momčadi posljednjih tjedana. Ako je igrač nezadovoljan, može to reći u svlačionici ili na sljedećem treningu“, rekao je Kehl.

„Razlog zamjene bio je vrlo jasan – njegova igra. Mogao sam ga zamijeniti već na poluvremenu, ali nisam htio. Želio sam mu dati još jednu priliku“, rekao je Kovač uz samouvjeren osmijeh. „Mislim da smo svi bili na stadionu i mogu jasno reći: nije bio dobar. Rekao sam mu to na poluvremenu i u 60. minuti uveo Maxija Beiera. On je odradio bolji posao. Sebastian vam može objasniti ostalo.“

Na pitanje o reputaciji „disciplinarnog fanatika“, Kovač je gestom pokazao prema Kehlu, koji je sjedio nasuprot njega.

„Mislim da i trener Mönchengladbacha Eugen Polanski drži do discipline“, rekao je Kovač. „Svaki trener u Bundesligi to zahtijeva. Ne tražim ništa više od onoga što su moji roditelji tražili od mene otkako sam bio dovoljno star da idem u vrtić.“

„Tražim samo osnovne stvari“, zaključio je Kovač. „Ono što je učinio nije bilo u redu. Sebastian vam može objasniti ostatak.“

 

   

 

      Tablice omogućuje Sofascore

   

 

POGLEDAJTE VIDEO: FNC u Podgorici rasprodan, ali ne brinite se! Evo kako možete pratiti jedinstveni spektakl

Niko KovačBorussia DortmundBorussia MönchengladbachBundesligaKarim Adeyemi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OPET ON /
Nastavak problema za Niku Kovača. Problematična zvijezda bit će kažnjena