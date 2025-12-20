Nastavak problema za Niku Kovača. Problematična zvijezda bit će kažnjena

U zadnje vrijeme Karim Adeyemi sve je problematičniji. Usred glasina kako želi napustiti „Žuto-crne“ zbog supruge koja ne želi živjeti u Dortmundu, mladi napadač (23) igra sve lošije, a sada je izazvao novi skandal nakon utakmice s Borussijom iz Mönchengladbacha.

Adeyemi je burno reagirao kada ga je trener Borussije Dortmund Niko Kovač zamijenio u 60. minuti napete domaće pobjede (2-0) te je, ljutit, pokušao otići u svlačionicu. No u tome ga je zaustavio sportski direktor BVB-a Sebastian Kehl i poslao natrag na klupu.

„Rekao sam mu: ne ideš u svlačionicu, sjediš tamo“, objasnio je Kehl nakon utakmice. „Zamjena je bila potpuno opravdana. Karim nije igrao dobro. Bit će kažnjen zbog toga. Ne želim vidjeti takvu reakciju, niti trener, niti itko drugi. To nije u redu, a Karim to i sam zna. O toj smo temi intenzivno razgovarali s momčadi posljednjih tjedana. Ako je igrač nezadovoljan, može to reći u svlačionici ili na sljedećem treningu“, rekao je Kehl.

„Razlog zamjene bio je vrlo jasan – njegova igra. Mogao sam ga zamijeniti već na poluvremenu, ali nisam htio. Želio sam mu dati još jednu priliku“, rekao je Kovač uz samouvjeren osmijeh. „Mislim da smo svi bili na stadionu i mogu jasno reći: nije bio dobar. Rekao sam mu to na poluvremenu i u 60. minuti uveo Maxija Beiera. On je odradio bolji posao. Sebastian vam može objasniti ostalo.“

Na pitanje o reputaciji „disciplinarnog fanatika“, Kovač je gestom pokazao prema Kehlu, koji je sjedio nasuprot njega.

„Mislim da i trener Mönchengladbacha Eugen Polanski drži do discipline“, rekao je Kovač. „Svaki trener u Bundesligi to zahtijeva. Ne tražim ništa više od onoga što su moji roditelji tražili od mene otkako sam bio dovoljno star da idem u vrtić.“

„Tražim samo osnovne stvari“, zaključio je Kovač. „Ono što je učinio nije bilo u redu. Sebastian vam može objasniti ostatak.“

