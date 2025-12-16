FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIJE PRVI SKANDAL /

Ovo je ljepotica zbog koje ponajbolji igrač želi napustiti Kovačevu Borussiju

Ovo je ljepotica zbog koje ponajbolji igrač želi napustiti Kovačevu Borussiju
Foto: Ina Fassbender/afp/profimedia
1 /22
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prema pisanju BILD-a, njemački reprezentativac i ponajbolji igrač Borussije Dortmund, Karim Adeyemi, želi napustiti bundesligaša jer njegova supruga, kosovarska reperica rođena u Švicarskoj, Loredana Zefi, želi živjeti u jednom od većih europskih gradova umjesto u Dortmundu.

Zefi je jednako uspješna, ako ne i uspješnija od svog supruga, te je četiri puta osvojila MTV-ovu nagradu za najboljeg izvođača iz Švicarske. Za Adeyemija, od kojeg je sedam godina starija, udala se 2024., a par je već bio u središtu skandala kada je policija kod njih pronašla bokser i elektrošoker, oba ilegalna u Njemačkoj.

Budući da Adeyemi posljednjih nekoliko mjeseci igra vrlo dobro i da je već bio na meti nekoliko europskih velikana, ponuda sigurno neće nedostajati, ali ostaje pitanje hoće li mu Niko Kovač dopustiti da napusti Dortmund.

16.12.2025.
13:42
Sportski.net
Ina Fassbender/afp/profimedia
Borussia DortmundBundesligaKarim AdeyemiNiko Kovač
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NIJE PRVI SKANDAL /
Ovo je ljepotica zbog koje ponajbolji igrač želi napustiti Kovačevu Borussiju