Ovo je ljepotica zbog koje ponajbolji igrač želi napustiti Kovačevu Borussiju

Prema pisanju BILD-a, njemački reprezentativac i ponajbolji igrač Borussije Dortmund, Karim Adeyemi, želi napustiti bundesligaša jer njegova supruga, kosovarska reperica rođena u Švicarskoj, Loredana Zefi, želi živjeti u jednom od većih europskih gradova umjesto u Dortmundu.

Zefi je jednako uspješna, ako ne i uspješnija od svog supruga, te je četiri puta osvojila MTV-ovu nagradu za najboljeg izvođača iz Švicarske. Za Adeyemija, od kojeg je sedam godina starija, udala se 2024., a par je već bio u središtu skandala kada je policija kod njih pronašla bokser i elektrošoker, oba ilegalna u Njemačkoj.

Budući da Adeyemi posljednjih nekoliko mjeseci igra vrlo dobro i da je već bio na meti nekoliko europskih velikana, ponuda sigurno neće nedostajati, ali ostaje pitanje hoće li mu Niko Kovač dopustiti da napusti Dortmund.