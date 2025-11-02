Vukovar i dalje krvari, zna se tko će ove godine prevoditi Kolonu sjećanja: 'Treba im dati čast'

Dani uoči tužne obljetnice uvijek su prilika za one koji znaju nešto o nestalima da to podijele kako bi donijeli spokoj i mir njihovim obiteljima. Zbog toga i kažu da je studeni jedan od najtežih mjeseci u godini za Vukovarce jer se uoči Dana sjećanja mnogima otvaraju bolne rane.

O tome smo razgovarali s vukovarskim gradonačelnikom, Marijanom Pavličekom.

"To su bolne i trajne rane, gotovo 300 naših sugrađana se i dalje vode kao nestali. Velik dio njih je mučki ubijeno nakon okupacije Vukovara. Mislim da se istina krije dobrim dijelom u Beogradu koji dan danas šuti i ne želi dostaviti arhive koje imaju iz tog razdoblja", rekao je Pavliček.

Poručio je i da ga još više boli šutnja onih koji žive u Vukovaru, ali i u okolnim mjestima s pretežito srpskim stanovništvom.

"Mislim na pojedince koji znaju nešto o tome, a i dalje šute. Ovim putem ih pozivam da olakšaju svoju dušu i daju informacije", kazao je Pavliček.

Sve je spremno za pokop Jean-Michela

Nakon 34 godine pronađeni su posmrtni ostaci Jean Michela Nicoliera čiji će pokop biti idućeg četvrtka na Memorijalnom groblju u Vukovaru.

"Bit će to jako velika sahrana. Očekujemo više od 10.000 ljudi, ali vjerujem da će svi doći u miru i istinski se pokloniti, ne samo Jean-Michelu, nego svima koji su dali svoj život za domovinu", rekao je Pavliček.

Poručio je i da je sve spremno te da će se sutra u Zagrebu održavati sastanci vezani za organizaciju cijelog pokopa.

Otkrio je i da su pripreme za Dan sjećanja već u tijeku.

"Donesena je odluka da će ove godine na čelu kolone, odnosno kolonu će predvoditi braniteljice Domovinskog rata iz Vukovara. Mislim da heroinama treba dati tu čast. Po našim procjenama ih između 50 i 80, a neke su i teško pokretne. Pozivam ih sve da dođu, koliko mogu i da predvode kolonu u čast svima nama", poručio je Pavliček.

Dodao je i da ove godine neće biti politizacije i pozvao sve na dostojno ponašanje.

"Dok sam ja na čelu grada neću dozvoliti politizaciju Dana sjećanja žrtava Vukovara", poručio je Pavliček.