Otkriveno kada će biti pokopan Jean-Michel Nicolier, simbol žrtve Vukovara

Sprovod vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera, koji je život položio za Hrvatsku boreći se na njezinoj strani protiv velikosrpske agresije, a čiji su posmrtni ostaci pronađeni 34 godine kasnije na Ovčari, održat će se idućeg četvrtka u 13 sati na Memorijalnom groblju u Vukovaru, potvrđeno je RTL-u Danas.

Nakon sprovoda predviđena je i misa zadušnica u crkvi sv. Filipa i Jakova u Vukovaru.

Na posljednji počinak bit će ispraćen samo nekoliko kilometara dalje od mjesta gdje je ubijen. Njegova je obitelj godinama najavljivala da će ga, u slučaju pronalaska, pokopati u Hrvatskoj.

"Željela bih da na kraju svoga života, prije nego umrem, da se mogu pokloniti pred grobom svoga sina", rekla je majka Lyliane Fournier prije nekoliko godina.

Ostaci pronađeni na Ovčari

Nakon pune 34 godine, konačno je pronašla mir. Trojica hrvatskih branitelja ekshumirana su iz masovne grobnice pronađene na Ovčari 25. rujna ove godine, a jedan iz masovne grobnice na Petrovačkoj doli tijekom 2024. Među identificiranima s Ovčare je i Jean-Michel Nicolier.

Mladi je Francuz samo nekoliko dana nakon 25. rođendana došao u Hrvatsku kako bi joj pomogao u Domovinskom ratu. Mladić koji tu nikada nije bio čak ni na odmoru, osjetio je bol njezina naroda. Prve je dane proveo na ratištu kod Karlovca, a onda se s posljednjim dragovoljcima HOS-a uključio u krvavu bitku za Vukovar.

Ranjen je 9. studenog na vukovarskom sajmištu, a devet dana kasnije, nakon pada grada, iz bolnice je s ranjenicima i civilima odveden na Ovčaru gdje je mučen, a onda i ubijen. Unatoč priznanju smaknuća, Nicolierov ubojica nikad nije odgovarao za krvavi zločin jer u Srbiji ima status zaštićenog svjedoka zbog suradnje s tužiteljstvom.

