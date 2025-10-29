Ovdje su pronašli posmrtne ostatke: Tada se nitko nije ni nadao da će biti riječ o Jean-Michelu Nicolieru

Posmrtni ostaci francuskog dragovoljca Domovinskog rata Jean-Michela Nicoliera koji je ubijen u pokolju na Ovčari napokon su pronađeni.

Prije nešto više od mjesec dana obavljena je ekshumacija posmrtnih ostataka iz masovne grobnice na Ovčari, udaljene stotinjak metara od zloglasnog hangara.

U toj su grobnici pronađeni posmrtni ostaci triju muških osoba, a jedan od njih je Jean-Michel Nicolier, francuski dragovoljac koji je život položio za Hrvatsku.

Masovna grobnica pronađena 25. rujna

U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja, 23. rujna ove godine započela su terenska istraživanja i probna iskapanja na području Ovčare kod Vukovara, a dva dana kasnije, 25. rujna pronađena je masovna grobnica s posmrtnim ostacima tri osobe.

Preliminarno je bilo utvrđeno da je riječ o muškarcima srednje i mlađe životne dobi, a žrtve su na tom mjestu i ubijene iz vatrenog oružja, na što upućuju pronađena puščana zrna i čahure, te je riječ o primarnoj grobnici, koja se nalazi u neposrednoj blizini Spomen-doma Ovčara. Tada se naravno još nije znalo da je riječ o Jean-Michelu Nicolieru.

'Dokaz je i ovo o brutalnosti četnika i agresora 1991. godine, ali i našeg sustavnog i institucionalnog pristupa u potrazi za nestalim osobama', komentirao je tada ministar branitelja Tomo Medved.

Podsjetio je kako se nedaleko od novopronađene grobnice nalazi masovna grobnica iz koje je 1996. godine ekshumirano 200 ranjenika i civila odvedenih iz vukovarske bolnice nakon sloma obrane grada u studenome 1991., koji su potom mučki ubijeni.

Osim Nicolera, na Ovčari su ekshumirani posmrtni ostaci hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batarela, a na Petrovačkoj doli Dragutina Štita.

Branio Vukovar

Jean-Michel Nicolier (1966. - 1991.) je 1991. došao je u Hrvatsku i postao pripadnikom HOS-a te se borio u bici za Vukovar. Ranjen je 9. studenoga 1991. i prevezen u vukovarsku bolnicu. Nakon pada i okupacije Vukovara i ulaska JNA i srpskih paravojnih postrojba u bolnicu, Nicolier je odveden zajedno s ostalim hrvatskim ranjenicima, braniteljima, bolesnicima, medicinskim osobljem i civilima te je u noći s 20. na 21. studenoga 1991. pogubljen na Ovčari.

'Što za vas simbolizira Vukovar?' - 'Klaonicu', tako je samo par sati prije smaknuća odgovorio Jean-Michel Nicolier francuskim novinarima. Pred njihove kamere stao je u studenom 1991. u Vukovarskoj bolnici, zaogrnut zelenim ogrtačem i s vidnom dozom nervoze na licu.

Kasnije će francuski novinari tvrditi kako je njihov sunarodnjak iz Vesoula, koji je kao dragovoljac došao braniti Vukovar, predosjećao najgore. "Više su mi puta predložili da izađem iz Vukovara i vratim se u Francusku, ali ja sam ostao. Znao sam da će biti teško, ali nisam mislio da će biti tako strašno, osobito za civile", kazao je tada novinarima Jean-Michel koji je postao jedan od simbola vukovarske patnje.

'Jean-Michel je govorio da su Hrvati dobri ljudi'

Majka Jean-Michela Nicoliera zahvalila je hrvatskoj vladi i ministru Tomi Medvedu, a u obraćanju je posvetila nekoliko riječi drugim obiteljima koji još uvijek traže svoje nestale.

'Svaki put kad sam od ministra tražila sastanak, bio je tu. Jean-Michel me zvao i govorio da su Hrvati dobri ljudi i bio je u pravu. Mislim na sve druge obitelji koje još traže svoje nestale i nadam se da će doživjeti ovu radost koju imam danas', kazala je Lyliane Fournier, koja godinama živi u Hrvatskoj.

Brat francuskog dragovoljca poželio je Jean-Michelu da počiva u miru i kazao da je u mislima sa svim obiteljima koje tragaju za nestalima.

Republika Hrvatska traga za još 1.744 osobe nestale u Domovinskom ratu, od kojih je njih 455 s područja Vukovarsko-srijemske županije, a 332 s područja grada Vukovara.