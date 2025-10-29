ZOVE TO UMJETNOŠĆU /

Bila je prelijepa djevojčica, a sada joj se zgražaju: Postala je živo platno i ne misli stati
Foto: Profimedia
Heidi Zitna, 44-godišnja tattoo umjetnica iz Münchena, svakodnevno se susreće s reakcijama koje variraju od čistog šoka do duboke fascinacije. Njezino tijelo, prekriveno složenim tetovažama, piercingom, implantatima i ožiljcima, nije samo ukras, već platno za cjeloživotni umjetnički projekt koji pomiče granice tjelesne modifikacije. Dok prolaznici često zastaju, dahću i odmahuju glavom, Heidi svoju transformaciju vidi kao stvaranje jedinstvenog i skladnog djela.
1 /13
29.10.2025.
17:35
Lorena Motik
Profimedia
TetovažeMajstorModifikacije
Bila je prelijepa djevojčica, a sada joj se zgražaju: Postala je živo platno i ne misli stati